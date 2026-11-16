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男涉毒駕自撞隔天撞傷警員 彰警：加強審查預防羈押必要

中央社／ 彰化16日電

黃姓男子12日涉毒駕在彰化縣埔心鄉自撞路旁貨車，隔天又涉毒駕在員林市撞傷1名警員，針對外界關心黃男12日事故未建請預防性羈押，警方表示，未來將加強審查必要性。

彰化縣警察局員林分局林姓警員13日騎車上班，途經員林市員林大道四段與橋愛街口，遭後方同向黃姓男子駕駛自小客車追撞，消防人員到場時，林姓警員意識不清，送醫急救。

黃男經唾液快篩，呈現毒品依托咪酯陽性反應，警方依公共危險罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。檢方聲押黃男，法院裁定羈押預防再犯。

據警方了解，黃姓男子12日上午9時許駕車行經埔心鄉中山路，自撞停放路旁的貨車，員警到場發現黃男行為異常，經唾液快篩呈依托咪酯陽性反應，依法移送偵辦。

彰化縣警察局溪湖分局表示，依相關規定，聲請預防性羈押並非所有毒駕案件一律適用，應依個案審酌是否具公共危險性、再犯可能性等綜合判斷。

警方說，經查黃男近半年未有其他毒駕及反覆施用毒品遭移送紀錄，12日交通事故無人傷亡，現場沒有毒品或施用器具等證物，經評估未符合預防性羈押要件；對於發生員警遭追撞事故深表遺憾，未來會針對每個毒駕個案加強審查有無預防羈押必要。

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