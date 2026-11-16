快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

傳輝達向台關切走私AI晶片案 張惇涵：檢調偵辦程序中

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

據《彭博》報導，輝達（NVIDIA）有一名員工被台灣的檢方指控「協助向中國走私AI晶片」，輝達向台灣官員表達關切，表達不認同對於這名員工的指控。對此，行政院秘書長張惇涵表示，個案已經在檢調偵辦的程序當中，他不方便評論。

《彭博》報導，有知情人士透露，輝達向台灣政界官員表達，該公司一名張姓經理7月被捕，該經理8月被控偽造文書和背信罪。台灣檢方說，張是網絡「核心人物」，該網絡涉嫌將74台裝有輝達晶片的伺服器走私至中國大陸，之後又試圖轉運另外56台伺服器，後者於5月被台灣海巡署查獲。

據報導，輝達代表告訴台灣官員，該公司不認同對張的指控，認為他不應受到調查。知情人士因談論敏感事項而要求匿名。輝達在給彭博的一份聲明中表示，公司「按照我們的標準做法，對此事進行了徹底調查，沒有發現跡象表明我們的員工知道其他公司員工涉嫌轉移這些設備的行為」。

對此，張惇涵表示，科技的技術，是台灣的至寶，無論政府、民間、朝野各政黨都應該好好守護。關於這起個案，因為已經在檢調偵辦的程序當中了，他不方便評論。

據《彭博》報導，輝達有一名員工被台灣的檢方指控「協助向中國走私AI晶片」，輝達向台灣官員表達關切，表達不認同對於這名員工的指控。路透
據《彭博》報導，輝達有一名員工被台灣的檢方指控「協助向中國走私AI晶片」，輝達向台灣官員表達關切，表達不認同對於這名員工的指控。路透

晶片 輝達 張惇涵

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

彭博報導輝達員工涉走私晶片、公司向台官員求助 基檢：一無所悉

涉轉賣高階伺服器案輝達喊冤 基檢：輝達台灣張姓經理是放行核心人物

普發現金2萬元明朝野協商、20日拚三讀 張惇涵重申政院三原則

輝達H800晶片流入上海！彭博揭黃樂企業關聯 伺服器序號成線索

相關新聞

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案...是方經理今出庭 否認犯罪

檢方起訴輝達台灣分公司經理張登隆等人涉嫌將美超微高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸，法官今開準備程序庭，傳喚提供場地放置伺服器的被告是方公司蔡姓經理，釐清檢辯爭執點；蔡男否認犯罪。

疑不滿修怪手太吵男開槍洩憤 警追查搜出7把長短槍、數百發子彈

屏東縣內埔鄉南華路附近昨發生槍擊案，30多歲李姓男子疑因不滿隔壁工地修怪手聲音太吵，竟拿出預藏的手槍朝工地鐵門開多槍洩憤，開到第4槍時疑卡彈，被害人嚇得趕緊報警，警方到場，鎖定李男涉案，之後在李男家中查到7把長短槍與400發子彈。警詢後將李男依違反槍炮彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。

傳輝達向台關切走私AI晶片案 張惇涵：檢調偵辦程序中

據《彭博》報導，輝達（NVIDIA）有一名員工被台灣的檢方指控「協助向中國走私AI晶片」，輝達向台灣官員表達關切，表達不認同對於這名員工的指控。對此，行政院秘書長張惇涵表示，個案已經在檢調偵辦的程序當中，他不方便評論。

吳音寧座車被鋼珠擊中 法醫高大成「3理由」不認為是行車糾紛

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧的座車右後車燈破裂，裡頭還卡進了一顆鋼珠，她懷疑極高機率是被人從車後直面射擊所致，8日凌晨已完成報案。雖然警方初步清查可能與行車糾紛有關，但法醫高大成今表示，他推斷可能不是行車糾紛，而且有針對性。

涉轉賣高階伺服器案輝達喊冤 基檢：輝達台灣張姓經理是放行核心人物

基隆地檢署起訴輝達台灣分公司經理張登隆，涉嫌將美超微高階AI伺服器非法轉賣至中國大陸。外媒報導，輝達曾向台灣官員求助，稱員工沒有涉嫌轉移設備。基檢今回應，張為全案核心人物，今年8月依法起訴。

群組嗆沈伯洋贏燒總統府檢斥態度惡劣 恐嚇公眾罪起訴求刑6月不得緩刑

何姓男子涉嫌在LINE群組「沈伯洋競選後援會」中，接連揚言「沈伯洋贏了我去燒了總統府」等語。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴，並認為他經群組成員勸誡仍不知悔改，犯後態度極其惡劣，建請法院量處有期徒刑6月以上，不得宣告緩刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。