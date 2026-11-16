傳輝達向台關切走私AI晶片案 張惇涵：檢調偵辦程序中

據《彭博》報導，輝達（NVIDIA）有一名員工被台灣的檢方指控「協助向中國走私AI晶片」，輝達向台灣官員表達關切，表達不認同對於這名員工的指控。對此，行政院秘書長張惇涵表示，個案已經在檢調偵辦的程序當中，他不方便評論。

《彭博》報導，有知情人士透露，輝達向台灣政界官員表達，該公司一名張姓經理7月被捕，該經理8月被控偽造文書和背信罪。台灣檢方說，張是網絡「核心人物」，該網絡涉嫌將74台裝有輝達晶片的伺服器走私至中國大陸，之後又試圖轉運另外56台伺服器，後者於5月被台灣海巡署查獲。

據報導，輝達代表告訴台灣官員，該公司不認同對張的指控，認為他不應受到調查。知情人士因談論敏感事項而要求匿名。輝達在給彭博的一份聲明中表示，公司「按照我們的標準做法，對此事進行了徹底調查，沒有發現跡象表明我們的員工知道其他公司員工涉嫌轉移這些設備的行為」。

對此，張惇涵表示，科技的技術，是台灣的至寶，無論政府、民間、朝野各政黨都應該好好守護。關於這起個案，因為已經在檢調偵辦的程序當中了，他不方便評論。