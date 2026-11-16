吳音寧座車被鋼珠擊中 法醫高大成「3理由」不認為是行車糾紛

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧的座車右後車燈破裂，裡頭還卡進了一顆鋼珠，她懷疑極高機率是被人從車後直面射擊所致，8日凌晨已完成報案。雖然警方初步清查可能與行車糾紛有關，但法醫高大成今表示，他推斷可能不是行車糾紛，而且有針對性。

高大成有三點分析，他認為，第一、如果是隨機，不會只有一輛車被打到，旁邊應該還會有車被射到，但到目前沒有發現，因此應該具針對性。第二、吳的座車是停止時被射擊還是行動時被射到，這看彈孔可以看得出來。如果兩邊都在行進間，因為互有震動，彈孔會較大，但如果是一台停車，另一台是行進間，則彈孔會較小，會與一般彈孔一樣。

第三，從中槍位置可以研判射擊者是開車還是騎機車，依他看來，應該是騎機車者，因為中槍位置是在右後側。另則應該還要驗鋼珠是否有殺傷力。如果具殺傷力就要注意了，因為若僅是恐嚇還好，但若打到人就倒楣了。

高大成說，因為射擊位置是在右後側，所以不是針對司機。因為若是行車糾紛，一定會朝司機和駕駛座射擊，但開槍者卻是打副駕駛座後方那裡，所以他綜合看起來，應該不太像是行車糾紛。

高大成說，吳音寧本不知自己的車被射擊，而是開車的司機在洗車時發現。而吳音寧在發現座車被鋼珠打到後，曾打電話給他，想了解有哪些可能。他也問對方有沒有摸到鋼珠，因為上面可能留有指紋，而吳音寧自己則沒有用手拿過該顆鋼珠。而他也叮嚀吳要小心，因為目前仍在選舉期間。

據了解，吳音寧曾說她通常坐在右後座，如果鋼珠稍微射偏，擊破的地方可能就是她後腦勺後方的車窗了。「是否我被針對了？抑或純屬有人半夜無聊，拿空氣槍亂射，剛好射到我坐的車的右後車燈處？又或是有其他可能？」