快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博報導輝達員工涉走私晶片、公司向台官員求助 基檢：一無所悉

中央社／ 基隆16日電

<a href='/search/tagging/2/彭博' rel='彭博' data-rel='/2/107229' class='tag'><strong>彭博</strong></a><a href='/search/tagging/2/報導' rel='報導' data-rel='/2/249941' class='tag'><strong>報導</strong></a>，<a href='/search/tagging/2/輝達' rel='輝達' data-rel='/2/167761' class='tag'><strong>輝達</strong></a>公司1名員工被台灣檢方指控協助向中國<a href='/search/tagging/2/走私' rel='走私' data-rel='/2/103648' class='tag'><strong>走私</strong></a><a href='/search/tagging/2/人工智慧' rel='人工智慧' data-rel='/2/122880' class='tag'><strong>人工智慧</strong></a><a href='/search/tagging/2/晶片' rel='晶片' data-rel='/2/168888' class='tag'><strong>晶片</strong></a>後，公司向台灣官員尋求協助。路透 美聯社
彭博報導，輝達公司1名員工被台灣檢方指控協助向中國走私人工智慧晶片後，公司向台灣官員尋求協助。路透 美聯社

彭博報導，輝達公司1名員工被台灣檢方指控協助向中國走私人工智慧晶片後，公司向台灣官員尋求協助。基隆地檢署今天表示，對輝達有無向政府表達訊息一無所悉，無從回應。

基隆地檢署指出，輝達台灣分公司經理張姓男子所涉偽造文書等案件，經檢察官偵查終結後，8月提起公訴，現由基隆地方法院審理中。

彭博報導，輝達1名員工被台灣檢方指控協助向中國走私人工智慧晶片後，公司向台灣官員尋求協助，再次引發外界對輝達如何看待自身在遏制非法貿易中所扮演角色的疑問。

報導指出，據知情人士稱，輝達的代表告訴台灣官員，公司不認同對張男的指控，認為張男不應受到調查。輝達在給彭博的聲明中表示，公司「按照我們的標準做法，對此事進行了徹底調查，沒有發現跡象表明我們的員工知道其他公司員工涉嫌轉移這些設備的行為」。

上述知情人士透露，台灣官員告訴輝達，他們不參與相關司法程序。此案由基隆地檢署負責處理。

晶片 輝達 彭博 報導 走私 基隆 人工智慧

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

輝達員工涉走私AI晶片！曾求助我官員 張惇涵：應好好守護台灣至寶

涉轉賣高階伺服器案輝達喊冤 基檢：輝達台灣張姓經理是放行核心人物

輝達H800晶片流入上海！彭博揭黃樂企業關聯 伺服器序號成線索

金融時報：黃仁勳考慮回鍋 矽谷盟友施壓輝達董事會要求讓他復職

相關新聞

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案...是方經理今出庭 否認犯罪

檢方起訴輝達台灣分公司經理張登隆等人涉嫌將美超微高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸，法官今開準備程序庭，傳喚提供場地放置伺服器的被告是方公司蔡姓經理，釐清檢辯爭執點；蔡男否認犯罪。

疑不滿修怪手太吵男開槍洩憤 警追查搜出7把長短槍、數百發子彈

屏東縣內埔鄉南華路附近昨發生槍擊案，30多歲李姓男子疑因不滿隔壁工地修怪手聲音太吵，竟拿出預藏的手槍朝工地鐵門開多槍洩憤，開到第4槍時疑卡彈，被害人嚇得趕緊報警，警方到場，鎖定李男涉案，之後在李男家中查到7把長短槍與400發子彈。警詢後將李男依違反槍炮彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。

傳輝達向台關切走私AI晶片案 張惇涵：檢調偵辦程序中

據《彭博》報導，輝達（NVIDIA）有一名員工被台灣的檢方指控「協助向中國走私AI晶片」，輝達向台灣官員表達關切，表達不認同對於這名員工的指控。對此，行政院秘書長張惇涵表示，個案已經在檢調偵辦的程序當中，他不方便評論。

吳音寧座車被鋼珠擊中 法醫高大成「3理由」不認為是行車糾紛

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧的座車右後車燈破裂，裡頭還卡進了一顆鋼珠，她懷疑極高機率是被人從車後直面射擊所致，8日凌晨已完成報案。雖然警方初步清查可能與行車糾紛有關，但法醫高大成今表示，他推斷可能不是行車糾紛，而且有針對性。

涉轉賣高階伺服器案輝達喊冤 基檢：輝達台灣張姓經理是放行核心人物

基隆地檢署起訴輝達台灣分公司經理張登隆，涉嫌將美超微高階AI伺服器非法轉賣至中國大陸。外媒報導，輝達曾向台灣官員求助，稱員工沒有涉嫌轉移設備。基檢今回應，張為全案核心人物，今年8月依法起訴。

群組嗆沈伯洋贏燒總統府檢斥態度惡劣 恐嚇公眾罪起訴求刑6月不得緩刑

何姓男子涉嫌在LINE群組「沈伯洋競選後援會」中，接連揚言「沈伯洋贏了我去燒了總統府」等語。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴，並認為他經群組成員勸誡仍不知悔改，犯後態度極其惡劣，建請法院量處有期徒刑6月以上，不得宣告緩刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。