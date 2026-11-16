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男子毒駕撞彰化民宅 貨車搜出槍械判6年6月

中央社／ 彰化16日電

陳姓男子6月毒駕彰化縣溪州鄉衝撞民宅，員警並在其大貨車內查獲槍械，全案經彰化地院審結，依犯非法寄藏非制式衝鋒槍等罪，定應執行6年6月刑期，併科罰金12萬元。

彰化地方法院判決書指出，陳男從去年6月起，受他人所託代為保管具殺傷力非制式衝鋒槍、子彈及槍砲主要組成零件，藏放其大貨車內。

檢警調查，陳男今年6月23日清晨6時許，在南投市施用毒品甲基安非他命及依托咪酯後，隨即開車上路；下午2時50分許，陳男沿彰化縣溪州鄉中山路四段由南往北行駛，因施用毒品導致控制力及注意力降低而睡著，先往左偏移橫跨分隔島，再逆向衝入路旁民宅，造成民宅鐵門及車輛毀損。

員警到場處理，見陳男神情恍惚，實施毒品唾液快篩測試，結果呈依托咪酯及甲基安非他命陽性反應，當場逮捕，並附帶搜索扣得槍械及子彈等。

法官認為，陳男非法寄藏非制式衝鋒槍、制式及非制式子彈、槍砲主要組成零件，無視政府禁絕槍彈法令，危害非輕，又毒駕漠視自身安危及罔顧公眾安全。

彰化地院並考量陳男犯後坦承犯行，態度尚可，依犯非法寄藏非制式衝鋒槍罪以及犯尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，應執行有期徒刑6年6月，併科罰金新台幣12萬元。可上訴。

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