台語歌手楊哲包裝廠疑遭開槍 警不排除空氣槍追查

有「芒果王子」之稱的台語歌手楊哲今天發文表示，在屏東縣枋寮鄉經營的包裝廠遭人開槍，玻璃櫃留下彈孔。警方表示，不排除空氣槍，已鎖定涉案車輛追查中。

楊哲上午在臉書（Facebook）發文表示，「不知道得罪誰，這次是第2次來開槍了」，第1次在9月29日。他表示，平常做事算低調，也盡量不跟人結怨，不知是否最近事業越來越順利遭人眼紅。如果有事可以找他談，不需要用這種手段恐嚇，他不惹事也不怕事。

對此，屏東縣警察局枋寮分局表示，今天上午7時50分許接獲報案，楊哲稱其經營包裝廠外貨架玻璃櫃遭人毀損。警方獲報後立即派員前往現場蒐證，確認放置於路旁的玻璃櫃玻璃遭破壞。

枋寮警分局表示，現場未找到彈丸，不排除玻璃櫃彈孔為空氣槍所致，仍待鑑識結果進一步確認。經調閱周邊監視器影像，已鎖定涉案車輛，正追查涉案對象釐清案情。

楊哲出身枋寮鄉，早年參加三立綜藝台「21世紀新人歌唱排行榜」，獲得社青組冠軍，成為踏入歌壇契機。目前在枋寮鄉經營果乾生意，在當地頗具知名度。