疑不滿修怪手太吵男開槍洩憤 警追查搜出7把長短槍、數百發子彈

屏東縣內埔鄉南華路附近昨發生槍擊案，30多歲李姓男子疑因不滿隔壁工地修怪手聲音太吵，竟拿出預藏的手槍朝工地鐵門開多槍洩憤，開到第4槍時疑卡彈，被害人嚇得趕緊報警，警方到場，鎖定李男涉案，之後在李男家中查到7把長短槍與400發子彈。警詢後將李男依違反槍炮彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。

內埔警分局昨15日下午5時許接獲吳男、黃男報案，稱有男子持槍滋事，警方派快打部隊前往，並組專案小組偵辦，鎖定涉案李男，下午6時許見李男出現時，當場將李男壓制逮捕，警方在李男住處房間發現7把長短槍，其中一把是制式的霰彈槍，還有子彈400多發。

涉案30歲李男有幫派背景，警方將擴大追查，並建起檢方聲押。