屏東男子涉持7槍、子彈數百發 警埋伏逮人

何姓男子涉嫌在LINE群組「沈伯洋競選後援會」中，接連揚言「沈伯洋贏了我去燒了總統府」等語。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴，並認為他經群組成員勸誡仍不知悔改，犯後態度極其惡劣，建請法院量處有期徒刑6月以上，不得宣告緩刑。

2026-11-16 10:12