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屏東男子涉持7槍、子彈數百發 警埋伏逮人
屏東縣警局內埔分局接獲報案有人隨身持槍，成立專案小組鎖定李姓男子，昨天傍晚展開行動逮捕李嫌，並查獲7把槍枝及子彈數百發，依法移送偵辦，淨化選前治安。
內埔警分局長江世宏今天接受媒體聯訪表示，昨天下午5時許，兩名男子前往內埔派出所報案稱有人持槍滋事，警方派遣快打部隊前往，並成立專案小組，鎖定具有幫派背景的李姓男子，部署優勢警力埋伏。
當天傍晚6時許，警方見李男出現，隨即展開逮捕行動，將犯嫌壓制逮捕，並於李嫌住處，查獲7把槍枝及子彈數百發，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦；另外，將進一步釐清槍枝來源。
內埔警分局強調，為淨化選前治安及維持社區治安穩定，強力打擊黑幫，將持續查緝各式槍械案件，防制選舉暴力案件。
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