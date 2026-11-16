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涉轉賣高階伺服器案輝達喊冤 基檢：輝達台灣張姓經理是放行核心人物

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦<a href='/search/tagging/2/美超微' rel='美超微' data-rel='/2/232123' class='tag'><strong>美超微</strong></a>B300高階AI<a href='/search/tagging/2/伺服器' rel='伺服器' data-rel='/2/208264' class='tag'><strong>伺服器</strong></a>，非法轉賣至中國大陸案，起訴<a href='/search/tagging/2/輝達' rel='輝達' data-rel='/2/167761' class='tag'><strong>輝達</strong></a><a href='/search/tagging/2/台灣' rel='台灣' data-rel='/2/138092' class='tag'><strong>台灣</strong></a>分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝

基隆地檢署起訴輝達台灣分公司經理張登隆，涉嫌將美超微高階AI伺服器非法轉賣至中國大陸。外媒報導，輝達曾向台灣官員求助，稱員工沒有涉嫌轉移設備。基檢今回應，張為全案核心人物，今年8月依法起訴。

彭博社報導，輝達公司1名員工被台灣檢方指控協助向中國走私人工智慧晶片，輝達曾向台灣官員尋求協助。輝達在給彭博的聲明中表示，「按照我們的標準做法，對此事進行了徹底調查，沒有發現跡象表明我們的員工知道其他公司員工涉嫌轉移這些設備的行為。」

基檢今天表示，對輝達公司有無向台灣政府表達訊息一事一無所悉，無從回應。檢察官偵查後，今年8月起訴輝達台灣分公司資深合作夥伴經理張登隆、美超微台灣子公司兩名資深業務協理和台灣業者共8人，涉犯偽造文書等罪，目前由基隆地方法院審理中。

檢方查出，台灣飛虎公司與美超微林姓協理、青雲公司呂姓總經理、是方公司蔡姓專案經理共謀轉賣美超徵B300高階AI伺服器。林提供審查流程，助飛虎準備文件，並聯繫張登隆為飛虎申請高階AI伺服器配額。飛虎公司取得伺服器後，分批賣至印尼、日本和香港，再轉運至中國大陸。

檢方認張登隆等人行為，損害美超微、輝達利益及聲譽，依涉犯刑法背信、偽造文書罪嫌起訴。張是放行高階伺服器核心人物，刻意隱匿飛虎公司資金不足、貨款來源為中國公司情事，且對訂單細節避重就輕，試圖推諉卸責，犯後態度不佳，請法院從重處最高刑度5年徒刑。

基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝

基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝

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