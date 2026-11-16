群組嗆沈伯洋贏燒總統府檢斥態度惡劣 恐嚇公眾罪起訴求刑6月不得緩刑

何姓男子涉嫌在LINE群組「沈伯洋競選後援會」中，接連揚言「沈伯洋贏了我去燒了總統府」等語。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴，並認為他經群組成員勸誡仍不知悔改，犯後態度極其惡劣，建請法院量處有期徒刑6月以上，不得宣告緩刑。

起訴指出，何男今年10月9日晚上8時許，涉嫌在Line群組「沈伯洋競選後援會」中，以暱稱「戴眼鏡都是廢物」在群組中傳訊息「沈伯洋贏了我去燒了總統府」，又在10月10日下午1時許，改用暱稱「投沈伯洋中共打過來」傳訊息「沈伯洋當選我就叫殲16丟飛彈給總統府和總統官邸」等語，以此向社群內大眾表達欲透過飛彈炸毀總統府和總統官邸，危害我國元首及總統府和總統官邸周遭民眾之生命、身體、財產安全。

北檢認定，何男涉刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，從重依恐嚇公眾罪嫌起訴，何男有多次恐嚇危害安全前科，也非初次揚言侵害我國元首的人身安全及炸毀總統府，群組內成員勸誡他，也無反省一再表示先前類似言論，檢察官均不起訴處分，考量何男犯後未見絲毫愧色，態度極其惡劣，建請法院量處有期徒刑6月以上之刑，且不得宣告緩刑。