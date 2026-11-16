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影／女網友自稱媒體 造假沈伯洋上摩鐵假訊息 調查局火速逮人送辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

選戰進入最後倒數，調查局14日蒐報情資，發現社群平台Threads與臉書有女網友貼文，指台北市長候選人沈伯洋是假人設，沈有跟女生上摩鐵，台北市調查處溯源追查兩帳號均是黃姓女子使用，經被害人提告，火速搜索約談黃女到案，黃女坦承貼文內容均是假訊息，詢後移送台北地檢署偵辦。

據調查，黃女在脆以「yelei0806」暱稱貼文指出，沈伯這個假人設，根據徵信業者小道消息，他也跟女上上motel，暖男嗎？貼文強調，「這是我在中時集團親眼所見所聞」。

貼文另稱，現在國家機器用起來，卯起來攻擊黃仁勳，為了選舉壓新聞，移轉話題，也是很好笑。有網友留言說，但是沈伯洋的沒有證據欸，擔心被告被公被攻擊，黃女回應，「我有啊，我看過了，歡迎歡迎」。

黃女另在臉書以「黃艾瑪」發表類似文章，但之後貼文道歉表示，「我在此向沈伯洋先生鄭重道歉，先前相關內容是在討論電影【親愛的小山】適合的演員人選，並非我拍攝到審先在在汽車旅館開房間紀錄」等語。台北市處士林站認相關言論涉及假訊息，報請北檢檢察官高肇佑指揮偵辦。

調查局提醒民眾，有心人士恐利用假訊息試圖破壞選舉公平性，呼籲加強識讀，發現可疑訊息先查證，勿於第一時間轉傳。同時也警告試圖以抹黑手段，破壞民主投票機制者，調查局必將第一時間偵辦。

黃姓女子在社群貼文造假沈伯洋私德有問題，遭調查局搜索約談到案。圖／調查局提供
黃姓女子在社群貼文造假沈伯洋私德有問題，遭調查局搜索約談到案。圖／調查局提供

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