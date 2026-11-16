聽新聞
0:00 / 0:00
影／女網友自稱媒體 造假沈伯洋上摩鐵假訊息 調查局火速逮人送辦
選戰進入最後倒數，調查局14日蒐報情資，發現社群平台Threads與臉書有女網友貼文，指台北市長候選人沈伯洋是假人設，沈有跟女生上摩鐵，台北市調查處溯源追查兩帳號均是黃姓女子使用，經被害人提告，火速搜索約談黃女到案，黃女坦承貼文內容均是假訊息，詢後移送台北地檢署偵辦。
據調查，黃女在脆以「yelei0806」暱稱貼文指出，沈伯這個假人設，根據徵信業者小道消息，他也跟女上上motel，暖男嗎？貼文強調，「這是我在中時集團親眼所見所聞」。
貼文另稱，現在國家機器用起來，卯起來攻擊黃仁勳，為了選舉壓新聞，移轉話題，也是很好笑。有網友留言說，但是沈伯洋的沒有證據欸，擔心被告被公被攻擊，黃女回應，「我有啊，我看過了，歡迎歡迎」。
黃女另在臉書以「黃艾瑪」發表類似文章，但之後貼文道歉表示，「我在此向沈伯洋先生鄭重道歉，先前相關內容是在討論電影【親愛的小山】適合的演員人選，並非我拍攝到審先在在汽車旅館開房間紀錄」等語。台北市處士林站認相關言論涉及假訊息，報請北檢檢察官高肇佑指揮偵辦。
調查局提醒民眾，有心人士恐利用假訊息試圖破壞選舉公平性，呼籲加強識讀，發現可疑訊息先查證，勿於第一時間轉傳。同時也警告試圖以抹黑手段，破壞民主投票機制者，調查局必將第一時間偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。