女毒駕撞老翁找男友頂替 「多害一個人」雙雙送辦

台中市吳姓女子十三日涉嫌毒駕撞傷行人卓姓老翁，她下車徒步逃逸，聯絡蔡姓男友到場頂替。記者黃寅／翻攝

台中市吳姓女子本月十三日涉嫌施用毒品後開車，行經斑馬線將行人卓姓老翁撞成重傷，她徒步逃離，聯絡蔡姓男友到場頂替駕駛人；警方調閱監視器識破拘提吳，唾液毒品快篩呈安非他命陽性反應，依公共危險、過失傷害、肇事逃逸等罪移送，檢方聲押獲准，蔡也被依頂替罪函送。

警方調查，五十三歲吳姓女子是油漆工，曾被查獲施用毒品，十三日晚間八時許開車返家途中，從台中太平區育仁路左轉育賢路時，撞倒沿路口斑馬線步行過馬路的六十五歲卓姓老翁，吳停車下車察看，致電住附近四十九歲蔡姓男友求助後，徒步逃逸返家。

卓頭部受重創，顱骨骨折及腦出血，被消防隊送醫救治，手術後仍在加護病房觀察。員警獲報到場，查出車主是吳，調閱監視器發現下車的駕駛人是女性，蔡坦承頂替女友，事故後兩小時警方赴吳住處拘提她，唾篩呈安非他命陽性反應。

吳稱，她肇事後很慌張，害怕因吸毒肇事會被重判，才會請男友頂替，警詢後移送。蔡頂替肇逃駕駛人被函送，稱不知女友吸毒。

檢方訊後認吳涉犯不能安全駕駛、行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行過失傷害、肇事逃逸等罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、反覆實行同一犯罪之虞，聲請羈押，法院前晚裁准。

警方表示，依道路交通管理處罰條例修法「毒駕新制」，毒駕會被吊銷駕照、沒入車輛，三年內不得考照，毒駕肇事致人重傷或死亡，吊銷駕照不得再考領。