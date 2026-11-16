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吳音寧座車遭鋼珠擊破 警疑行車糾紛

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧上周右後車燈破裂，裡頭還卡著一顆鋼珠。吳音寧昨在臉書發文指出，鋼珠極可能是從車後直面射擊所致，擔心自己遭到針對。選舉期間備受關注，彰化縣溪湖分局表示，已成立專案小組調查，初步清查可能與行車糾紛有關。

吳音寧表示，上星期司機洗車時，發現車輛右後車燈破裂，裡頭卡著一顆鋼珠，隨即前往溪湖派出所報案，警方於八日凌晨完成受理程序，並取走鋼珠作為證物。

她指出，警方調閱監視器後，推估車燈遭擊破的時間約在六日凌晨，車輛下溪湖交流道期間。當時行車路線是從芳苑前往溪州，由溪州交流道上國道一號。

吳音寧說，地方上不少人知道這是她跑行程的車，而她通常坐在右後座，若鋼珠稍微射偏，擊中的可能就是她後腦勺後方的車窗。究竟是遭人刻意針對，還是有人半夜拿空氣槍亂射，或有其他可能，仍有待警方查明。

溪湖分局表示，十一月七日晚間十一時許接獲卓姓司駕駛報案，隨即成立監視器調閱小組，清查上百部車輛，目前鎖定案發範圍在國道一號，時間可能為六日凌晨零時許。警方已派遣鑑識人員採證，研判射擊角度，並持續釐清確切原因及涉案者動機，初步調查可能涉及行車糾紛。

吳音寧也呼籲，希望鋼珠疑雲早日查明，讓真相水落石出，避免引發更多恐懼與揣測。

吳音寧 行車糾紛 監視器

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