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毒駕把人撞成重傷竟找男友頂替 中市53歲女駕駛被逮羈押

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區育仁路與育賢路口13日晚間8時許發生轎車撞傷行人的交通事故，被撞卓姓男子因頭部重傷，送醫後目前仍在加護病房中觀察。警方帶返當時在場的蔡姓男子調查，經現原現場，竟發現監視錄影中下車的應是女性駕駛，蔡男才坦承自己是替女友頂罪。

警方為此趕緊向檢察官申請拘票，昨天將駕車的吳女（53歲）拘提到案，並經過檢驗唾液，查出她有吸食二級毒品安非他命的反應，肇事時涉嫌「毒駕」晚間聲請羈押獲准。吳女的蔡姓男友（49歲）則吃上頂替罪官司，同樣被依法送辦。

據了解，吳姓女子13日晚間8時許駕車行經育仁路與育賢路口的「行人穿越道」時未依規定禮讓行人，肇事當下雖有停下車，但她卻因畏懼自己吸食毒品被查獲，竟徒步離開現場，由被通知趕到現場的蔡姓男性友人頂替。被撞的卓姓男子（65歲）因被撞後顱內出血，目前仍在加護病房內觀察。

警方專案人員發現駕車的應是女性，為此漏夜調閱監視器，迅速確認肇事者身分，並立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，昨天將涉案吳女拘提到案，因採集唾液毒品快篩呈陽性反應，因此依公共危險罪、過失傷害、肇事逃逸移送偵辦。

太平警分局表示，對毒駕「零容忍」，毒駕行為嚴重危害用路安全，對於施用毒品後駕車或找人頂替之不法行為，警方絕對依法嚴辦，全力維護行人路權及公共安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市吳姓女子13日晚上毒駕把路人撞成重傷。圖／民眾提供
台中市吳姓女子13日晚上毒駕把路人撞成重傷。圖／民眾提供

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