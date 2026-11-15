李文宗認部分背信罪 柯文哲16日出庭答辯受矚

柯文哲辦公室前主任李文宗。記者林孟潔／攝影

柯文哲涉政治獻金等案，一審判刑17年。高院明天將第2次傳喚柯文哲，同案被告李文宗針對眾望基金會背信案部分犯行認罪，背信罪原則上二審確定，柯文哲明天答辯備受關注。

台北地方法院3月26日宣判，依違背職務收賄、公益侵占及背信等4罪，判處前民眾黨主席柯文哲應執行17年徒刑、褫奪公權6年。其中，挪用眾望基金會款項支付競選人員薪資的背信罪，判刑2年6月。

全案上訴後，台灣高等法院陸續傳喚同案被告。柯文哲競選總部前財務長、眾望基金會前董事長李文宗10月19日出庭時透過律師表示，僅就眾望基金會支付顧旻、林保淳、許芷瑜及黃心緗等4人薪資，涉及約新台幣210萬元的背信部分認罪，其餘9人薪資支出則否認犯罪。

李文宗律師指出，這4人已坦承未實際從事基金會工作，沒有爭執空間；其餘9人確實為基金會工作，雙方存在真正聘僱關係，基金會本應支付薪資，因此否認這部分構成背信罪。

北院一審認定，柯文哲、李文宗明知眾望基金會以扶助弱勢、從事社會公益為目的，仍將原本從事總統競選及黨務工作的13名人員，形式上聘為基金會員工，於民國111年12月至113年8月間，動用基金會款項支付薪資共827萬1095元，違背基金會設立目的，2人各依背信罪判刑2年6月。

由於背信罪法定最重本刑為5年，原則上屬不得上訴第三審的案件，若二審維持有罪判決，原則上即告確定。柯文哲先前否認犯罪，明天是否維持原本立場，或比照李文宗就4人薪資支出部分認罪，成為庭訊觀察重點。

此外，同案被告、木可公關行銷有限公司負責人李文娟，以及受託查核柯文哲政治獻金的會計師端木正，二審均已認罪。高院審酌2人坦承犯罪、犯後態度良好等情，先前裁定撤銷原本的科技監控措施，改為每月2次到指定警局拍照報到。

李文娟一審因共同公益侵占及填製不實會計憑證等罪，遭判應執行2年4月，二審時已就檢方起訴事實全部認罪，包括一審判無罪的部分。端木正一審因出具不實查核報告及登打不實支出交易，遭判刑1年，二審坦承犯罪，但爭執量刑。

政治獻金公益侵占部分，北檢起訴認定，柯文哲侵占民眾黨政治獻金600萬元，另與李文宗、李文娟共同侵占政治獻金6234萬6790元。

北院一審認定，柯文哲個人侵占民眾黨政治獻金600萬元，另與李文宗、李文娟共同侵占6134萬6790元，包括肖像授權金1500萬元、木可員工薪資124萬餘元、募款小物所得4133萬餘元、KP SHOW演唱會盈餘77萬餘元及採風公司300萬元。

至於檢方指控柯文哲以政治獻金100萬元投資邱復生經營的國際電影公司部分，北院認為罪證不足，不另為無罪諭知。檢方不服，主張政治獻金依法不得用於商業投資，請求高院撤銷原判決、改判有罪。

北院認為，政治獻金具有特定政治目的，受法定用途限制，候選人僅具有依法管理及使用權限，並非可自由處分的私人財產，柯文哲等人的辯詞難以採信。

全案上訴高院後，區分政治獻金及眾望基金會、京華城議員行收賄、市府人員圖利涉案等3部分審理。高院第1部分已傳喚柯文哲1次，李文宗、李文娟及端木正各2次；第2部分已傳喚沈慶京、應曉薇及吳順民各1次。16日將就第1部分第2次傳喚柯文哲出庭。