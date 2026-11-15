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男駕車自撞華江橋分隔島　「昨晚才吸喪屍煙彈」毒駕送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高姓男子昨凌晨駕駛汽車行經連接雙北的華江橋，不慎自撞分隔島，警方介入發現高男精神恍惚、身飄酒味，後續測出酒測值每公升0.05毫克、毒品唾液快篩呈依托咪酯陽性反應，另查獲依托咪酯煙彈1顆，依法送辦。

警方調查，29歲高男11月14日凌晨3時許駕車沿華江橋新北市往台北市方向行進，自撞分隔島導致車頭毀損，幸無人員傷亡。

員警到場發現高談話時精神恍惚，身上飄出酒味，褲子口袋中放有1支電子煙，旋即施以酒測、毒測，測出酒測值為每公升0.05毫克、毒品唾液快篩呈依托咪酯陽性反應；員警後續另於高男車內查獲煙彈1顆，初驗也呈毒品依托咪酯陽性反應，將送驗調查。

據悉，高事發後坦承前晚在家中吸食「喪屍煙彈」，但否認飲酒，稱是事發前他與友人吃薑母鴨所致。警詢後依公共危險等罪嫌將高移送台北地檢署偵辦，追查毒品源頭。

警方呼籲，毒品及酒精飲品皆會影響駕駛人的注意力、判斷力及反應能力，且易衍生治安問題。對於酒、毒後駕車等違序違法行為，警方將持續加強查察取締、依法嚴辦，以維護社會秩序與公共安全。

29歲高男11月14日凌晨3時許駕車沿華江橋新北市往台北市方向行進，自撞分隔島導致車頭毀損。圖／警方提供
29歲高男11月14日凌晨3時許駕車沿華江橋新北市往台北市方向行進，自撞分隔島導致車頭毀損。圖／警方提供

29歲高男11月14日凌晨3時許駕車沿華江橋新北市往台北市方向行進，自撞分隔島導致車頭毀損。圖／警方提供
29歲高男11月14日凌晨3時許駕車沿華江橋新北市往台北市方向行進，自撞分隔島導致車頭毀損。圖／警方提供

員警後續另於高男車內查獲煙彈1顆。圖／警方提供
員警後續另於高男車內查獲煙彈1顆。圖／警方提供

喪屍煙彈 自撞 毒駕

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