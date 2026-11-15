毒駕撞人致顱骨骨折 找人頂包徒步逃 肇事男遭羈押

台中市太平區13日發生一起肇事案，駕駛撞傷行人後找人頂包，自己徒步逃離，被害人顱骨骨折、腦出血。台中地檢署指揮警方調閱監視器追查，迅速拘提吳姓駕駛到案，他的唾液毒品快篩呈陽性。檢方依毒駕、過失傷害及肇事逃逸等罪聲請羈押，法院昨晚裁定准許。

台中地檢署指出，事故發生在13日晚間8時許，地點在太平區育仁路與育賢路交岔路口。一輛轎車行經行人穿越道時，未依規定禮讓行人，當場撞擊路人。肇事駕駛不僅未救護傷者，還由他人到場頂替，自己則步行離開現場。被害人緊急送醫，經診斷受有顱骨骨折、腦出血等傷害。

檢方獲報後，立即指派檢察官王堂安指揮太平分局成立專案小組。專案小組調閱沿線監視器影像，迅速確認肇事者身分，並持檢察官核發的拘票將吳男拘提到案。採集其唾液進行毒品快篩，結果呈陽性反應。

檢察官訊問後，認為吳男涉犯刑法不能安全駕駛、行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行過失傷害，以及肇事逃逸等罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、反覆實行同一犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押。法院審理後，14日晚間裁定羈押。

台中地檢署強調，對毒駕採取「零容忍」立場，因為毒駕行為嚴重危害用路安全。對於施用毒品後駕車或找人頂替等不法行為，地檢署將嚴查速辦、絕不寬貸，全力維護行人路權及公共安全。

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