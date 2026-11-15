快訊

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕撞人致顱骨骨折 找人頂包徒步逃 肇事男遭羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市太平區13日發生一起肇事案，駕駛撞傷行人後找人頂包，自己徒步逃離，被害人顱骨骨折、腦出血。台中地檢署指揮警方調閱監視器追查，迅速拘提吳姓駕駛到案，他的唾液毒品快篩呈陽性。檢方依毒駕、過失傷害及肇事逃逸等罪聲請羈押，法院昨晚裁定准許。

台中地檢署指出，事故發生在13日晚間8時許，地點在太平區育仁路與育賢路交岔路口。一輛轎車行經行人穿越道時，未依規定禮讓行人，當場撞擊路人。肇事駕駛不僅未救護傷者，還由他人到場頂替，自己則步行離開現場。被害人緊急送醫，經診斷受有顱骨骨折、腦出血等傷害。

檢方獲報後，立即指派檢察官王堂安指揮太平分局成立專案小組。專案小組調閱沿線監視器影像，迅速確認肇事者身分，並持檢察官核發的拘票將吳男拘提到案。採集其唾液進行毒品快篩，結果呈陽性反應。

檢察官訊問後，認為吳男涉犯刑法不能安全駕駛、行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行過失傷害，以及肇事逃逸等罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、反覆實行同一犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押。法院審理後，14日晚間裁定羈押。

台中地檢署強調，對毒駕採取「零容忍」立場，因為毒駕行為嚴重危害用路安全。對於施用毒品後駕車或找人頂替等不法行為，地檢署將嚴查速辦、絕不寬貸，全力維護行人路權及公共安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市吳姓男子13日涉毒駕肇事，還找人頂包，台中地檢署昨聲押獲准。聯合報系資料照
台中市吳姓男子13日涉毒駕肇事，還找人頂包，台中地檢署昨聲押獲准。聯合報系資料照

毒駕 撞人 骨折

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

彰化毒駕撞飛警員 嫌犯收押

彰化又見毒駕撞警察 彰化地院裁定羈押預防再肇禍

高雄通緝犯拒檢逃逸卡車陣衝撞警車 警開1槍制伏測出毒駕還持毒

嘉義市西區議員選舉再傳現金買票 李姓父子3人涉每票千元賄選遭聲押

相關新聞

毒駕撞人致顱骨骨折 找人頂包徒步逃 肇事男遭羈押

台中市太平區13日發生一起肇事案，駕駛撞傷行人後找人頂包，自己徒步逃離，被害人顱骨骨折、腦出血。台中地檢署指揮警方調閱監視器追查，迅速拘提吳姓駕駛到案，他的唾液毒品快篩呈陽性。檢方依毒駕、過失傷害及肇事逃逸等罪聲請羈押，法院昨晚裁定准許。

彰化毒駕撞飛警員 嫌犯收押

彰化縣員林市黃姓男子前天涉嫌毒駕，追撞騎機車上班的林姓警員，送醫後，仍在加護病房觀察，彰化地檢署聲押黃男，法官昨天裁定羈押預防再犯，以維護民眾安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。