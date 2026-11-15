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彰化毒駕撞飛警員 嫌犯收押

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／彰化報導

彰化縣員林市黃姓警員騎機車被<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>男子從後方追撞，黃姓警員安全帽掉落路邊，機車破裂。圖／民眾提供 簡慧珍
彰化縣員林市黃姓警員騎機車被毒駕男子從後方追撞，黃姓警員安全帽掉落路邊，機車破裂。圖／民眾提供 簡慧珍

彰化縣員林市黃姓男子前天涉嫌毒駕，追撞騎機車上班的林姓警員，送醫後，仍在加護病房觀察，彰化地檢署聲押黃男，法官昨天裁定羈押預防再犯，以維護民眾安全。

警方調查，廿五歲黃姓男子前天上午七點卅分許，駕車行經員林市員林大道四段與橋愛街口，高速追撞騎機車上班的廿五歲林姓警員，造成連人帶車向前飛摔十多公尺，送醫後，診斷顱內出血及骨折，緊急手術挽回一命，轉入加護病房觀察。

黃男肇事後，經毒品唾液快篩，呈現依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）陽性反應，警方依毒品、不能安全駕駛等罪移送，彰化地方法院裁定羈押。

今年五月四日，高姓男子吸食安非他命後駕車狂飆，行經彰化市中華西路陸橋時，與小轎車追撞，共造成二人死亡、二人受傷；五月廿二日，李姓男子吸食毒品駕駛用小貨車行經彰化市彰南路三段，失控衝撞路邊車輛與火鍋店外民眾，造成二人死亡、三人輕重傷。彰化地檢署訊後以有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

今年六月五日，溪湖分局埔鹽鄉分駐所追緝施姓通緝犯，施男為躲避緝捕，倒車撞陳姓分駐所長造成右臏骨骨折，左腿多處擦挫傷。彰化地院速審速決，九月間，對施各判處有期徒刑五月、有期徒刑二年。

執業律師、彰化縣長候選人魏平政表示，立法院今年十月卅日三讀通過刑法第一八五條之三修正案，加重毒駕刑責。企盼相關機關盡速完成後續法定程序，讓修法早日落實，讓刑責與危害相符。

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