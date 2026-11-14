彰化又見毒駕撞警察 彰化地院裁定羈押預防再肇禍

彰化縣員林市1名林姓男子昨毒駕，追撞騎機車上班的林姓警員，送醫後目前仍在加護病房觀察，彰化地檢署聲押黃男，法官今裁定羈押預防再犯，以維護民眾安全。

據了解，林男（25歲）昨上午7點33分，駕車行經彰化縣員林市員林大道四段與橋愛街口，高速追撞騎機車要去上班的林姓警員（25歲），造成連人帶車向前飛摔10多公尺，送醫後診斷顱內出血及骨折，緊急手術挽回一命，轉入加護病房觀察。

黃男肇事後經毒品唾液快篩，呈現第一級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）陽性反應，被警方依毒品、不能安全駕駛等罪移送，彰化地方法院裁定羈押。

彰化縣長候選人魏平政稍後重申，立法院今年10月30日三讀通過刑法第185條之3修正案，加重毒駕刑責，企盼相關機關儘速完成後續法定程序，讓修法早日落實，並持續檢討毒駕造成重傷、死亡及再犯的處罰，讓刑責與危害相符，也希望在立法院表決刑法加重毒駕刑責時缺席的縣長候選人能加入支持修正案，加強防範毒駕不要有政黨差別。

今年6月5日埔鹽鄉分駐所追緝施姓通緝犯，施男為躲避竟倒車撞陳姓分駐所長造成右臏骨骨折，左腿多處擦挫傷。彰化地院速審速決，9月間依犯不能安全駕駛動力交通工具罪駕駛動力交通工具對於公務員依法執行職務施強暴罪，對施田各判處有期徒刑5月、有期徒刑2年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885