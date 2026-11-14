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黑幫涉助張俊傑逃亡、跨國鎮壓 警選前掃蕩750處據點

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑共諜案棄保潛逃，檢警追查發現有黑幫涉嫌協助接應、藏匿，另有幫派勾結境外勢力，對國內特定人士進行跟監、騷擾等跨國鎮壓行動。加上九合一選舉進入最後倒數，警政署昨晚發動全國同步掃黑，動員超過4000名警力，臨檢750處幫派活動據點，查獲320名涉案嫌犯、337件刑案，並持續追查幕後犯罪組織及金流。

刑事局今天召開記者會說明查緝成果，局長邱紹洲表示，這次掃黑與一般擴大臨檢不同，主要是警方追查張俊傑逃亡案時，發現國內協助藏匿、接應的相關人員與幫派有所關聯，加上近期多起跨國鎮壓案件，也有在地黑幫協助境外勢力犯罪，因此鎖定相關幫派經常出入、圍事及賴以維生的營業處所，展開全國性掃蕩。

警方追查張俊傑逃亡路線，發現涉及竹聯幫、天道盟等不同幫派勢力；另在境外勢力涉嫌指使國內人士跟監、恐嚇特定對象的案件中，也發現黑幫協力情形。刑事局反黑科長岳瀛宗表示，部分幫派已不只是從事一般暴力、詐欺或賭博犯罪，更涉嫌成為境外勢力在台灣的協力者，警方將從人員、資金及相關營業據點持續溯源追查。

警政署昨晚整合各縣市警察機關同步執行專案，出動超過4000名警力，針對750處幫派活動及相關營業場所實施臨檢，其中21處持搜索票執行查緝，共查獲320名涉案嫌犯，涉及337件刑案。部分地方警方也在掃蕩過程中查獲槍械、毒品等違禁物品。

新北市警局動員631人次，針對竹聯幫、四海幫及天道盟等幫派相關據點，臨檢146處場所，檢肅13名幫派分子，另查獲多名涉案共犯，並持續清查黑幫是否涉及境外勢力遠端指揮、協助要犯逃亡及其他犯罪活動。

邱紹洲表示，不論幫派以詐欺、不法博弈牟利，或利用宮廟等場所作為掩護，只要涉及犯罪，警方都會持續查辦。九合一選舉將於11月28日舉行，警政署將繼續掃蕩幫派活動據點及不法金流，防範黑幫暴力、境外勢力介選及跨國鎮壓，維護選前治安。

刑事局反黑科科長岳瀛宗說明大掃蕩。記者廖炳棋／翻攝
刑事局反黑科科長岳瀛宗說明大掃蕩。記者廖炳棋／翻攝

張俊傑 高金素梅 共諜案

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