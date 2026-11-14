工作不順竟持鎮暴槍洩憤！觀音七旬翁散步遭打傷 大園警基隆逮人

桃園市觀音白玉海堤前晚發生槍擊案，蘇姓工人疑因工作不順，取車返家時竟持鎮暴槍開槍洩憤，意外波及在海堤步道運動的七旬葉姓男子，釀頭、臉部受傷。大園警分局據報調閱監視器追查，昨天下午在基隆逮到蘇男，警詢後依殺人未遂等罪送辦。

119勤指中心本月12日晚間6時44分接獲報案，指稱觀音區白玉北路的海堤步道有人遭槍擊，隨即派遣第三救災救護大隊觀音分隊2輛救護車、4名救護人員趕赴現場。

EMT救護員抵達時，葉姓男子意識清醒地站在路旁待救，表示當晚他獨自在海堤步道運動時，遭不明人士開槍擊中，經檢傷發現，傷者的臉部有穿刺傷，初步處置後送往林口長庚醫院治療。

大園警分局偵查隊副隊長林哲暉表示，警方獲報後成立專案小組，調閱案發地點周邊監視器，追查涉案男子身分及逃逸路線，於昨天下午5時前往基隆市蘇姓嫌犯住處將他逮捕，並在蘇男使用的車輛內查獲作案用鎮暴槍及塑膠子彈等證物。

警方調查，41歲蘇男平時在案發海堤附近的工地擔任建築工人，前天疑因工作不順、心情不佳，下工後與友人行經桃科十二路及大堀圳周邊堤防步道時，情緒突然失控，拿出預藏的鎮暴槍朝外開槍發洩，沒想到竟波及當時正在海堤步道散步運動的葉姓老翁，造成老翁頭臉部受傷。

蘇男犯案後離開現場，警方循線追查後將他逮捕，並查扣涉案槍彈。警方訊後依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將蘇男移送桃園地檢署偵辦，詳細犯案動機、開槍射擊經過仍待釐清。

觀音區葉姓七旬翁前晚在白玉海堤的步道運動時，遭鎮暴槍擊中臉部受傷，大園警方據報昨午在基隆逮到涉案的蘇姓工人。記者陳恩惠／翻攝