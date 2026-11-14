警選前掃蕩幫派查獲320人 防在地協力跨國鎮壓

刑事局表示，為維護選前治安及防範在地協力者跨國鎮壓，掃蕩幫派常聚處所，動員全台4000名警力執勤。局長邱紹洲說，對蔑視法治及觸碰國家安全底線的不法分子，警方一定強力掃蕩。

刑事局今天召開「涉跨國鎮壓、助要犯逃亡，警選前鎖定協力幫派據點實施全國同步臨檢大掃蕩」記者會，由局長邱紹洲及反黑科長岳瀛宗說明此次勤務內容。

邱紹洲說，此次專案勤務是針對涉違反「國安法」無黨籍立委高金素梅助理張俊傑棄保潛逃案後，清查國內在地協力者共犯發現皆與幫派有關，警方昨晚對黑道有關處所發動全國同步臨檢盤查及掃蕩勤務。

邱紹洲指出，昨天查獲各類刑案337件、犯嫌320名，此次行動與例行性擴大臨檢不同，主要是鎖定在地協力的幫派分子相關營生處所、常出入及停留地點為目標。

他說，對蔑視法治及觸碰國家安全底線的不法分子，警方嚴正警告會採取具體行動，不管以詐欺為生或用宮廟做掩護還是不法博弈集團，只要違法警方絕對全力清查、強力掃蕩，不容許幫派挑戰國家法治、危害社會安全。

邱紹洲強調，警方掃黑沒時間表，目標就是溯源、刨根、斷金流，只要是違法，一定徹查、嚴辦到底。

岳瀛宗說，此次勤務有2項重要主題，包含強化選前社會治安、打擊境外勢力的組織。

岳瀛宗表示，特別針對在地黑幫擔任在地協力者進行打擊，因從近期案件發現，黑幫勾結境外勢力協助要犯逃亡及藏匿，初步調查有不同黑幫介入。

他說，為維護選前治安，針對黑幫常聚場所擴大專案全國同步掃蕩勤務，這是警方持續推動系統性掃黑的其中一環，此次掃蕩專案也特別針對清查在地協力者。

刑事局新聞資料表示，九合一大選將屆，警政署為全力淨化選前治安，確保選舉期間社會治安穩定、民主法治不受外部勢力干預，規劃執行「全國同步掃蕩黑幫活動處所行動」專案。

刑事局指出，專案掃蕩重點除針對近期協助、接應、掩護要犯逃亡串連全台涉案黑幫勢力，更對近來數起勾結境外勢力，對民眾實施鎮壓案件協力組織、人員與據點進行打擊查緝，以展現政府捍衛治安與國家安全的堅定決心。