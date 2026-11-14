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騎Youbike違規紅燈右轉遭攔 男竟是通緝犯、背包還藏毒具

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市陳姓男子日前騎乘Youbike公共自行車，因紅燈右轉違規，遭信義警分局巡邏員警攔查，沒想到警方一查身分，發現他竟是台北地檢署發布的竊盜通緝犯，當場將他逮捕，隨後在背包內查獲毒品吸食器，殘留物經檢測呈安非他命陽性反應。陳男坦承持有及施用毒品，意外因交通違規讓通緝身分及涉毒行為一併曝光。

五分埔派出所員警日前執行巡邏勤務時，發現陳男騎乘公共自行車行經路口，未依交通號誌指示，在紅燈時直接右轉，員警見狀上前攔查，要求陳男出示身分資料。

警方查證身分時，意外發現陳男因涉及竊盜案，已遭台北地檢署發布通緝，立即依法逮捕，並執行附帶搜索，在他攜帶的黑色後背包內，找到一組玻璃球吸食器，器具內還留有疑似毒品殘渣。

員警將殘留物進行檢測，確認呈安非他命陽性反應，陳男也坦承持有及施用毒品。警方除依法處理竊盜通緝案外，另依毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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陳姓男子騎乘共享單車違規右轉，遭警方攔下發現是通緝犯及藏有毒品。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子騎乘共享單車違規右轉，遭警方攔下發現是通緝犯及藏有毒品。記者廖炳棋／翻攝

紅燈 YouBike 通緝 毒品

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