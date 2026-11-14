快訊

彰化縣一周內3候選人去世 政界、民俗人士這樣解讀

亞冠賽／日本隊預賽10轟3戰全勝挺進冠軍賽！台韓大戰要爭第2張門票

黃仁勳落馬有玄機？陳昭榮棄演從商…突談「黃皮膚」在白人世界處境

聽新聞
0:00 / 0:00

涉詐欺殺人洗錢等15案 台灣男子於泰國巴達雅遭捕

中央社／ 曼谷14日專電

泰國警方12日在巴達雅（Pattaya）逮捕一名50歲台灣男子。泰媒報導，該男子在台灣涉及15起刑事案件，包括13起詐欺案、1起洗錢案及1起殺人案，其中詐欺案造成的損失超過7000萬泰銖。

泰國「經理日報」（MGR Online）13日報導指出，泰國觀光警察與春武里府（Chonburi）移民局接獲台灣刑事警察局及駐泰代表處提供的情資，得知該男子逃離台灣後藏匿於巴達雅，進而展開追查。

警方12日下午5時左右，在男子住處外將他逮捕。當時男子走出住處抽菸，警方隨即上前拘捕。

警方初步調查發現，男子最初持觀光簽證入境泰國，之後轉換為退休簽證，並與2名泰國人共同成立珠寶零售公司，擔任公司董事。

報導指出，該男子共面臨15項刑事案件，其中13項為詐欺案，涉案金額超過7000萬泰銖。涉嫌替中國線上賭博集團洗錢，以及一起謀殺案。

泰國警方目前正調查男子及珠寶公司的銀行帳戶、資金流向與交易紀錄，以確認是否涉及犯罪所得流通。

該男子簽證已遭撤銷，泰方正協調相關程序，準備將他遣返回台灣接受司法調查。

泰國 詐欺 洗錢

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

新加坡查AI伺服器詐欺案 起訴1男2公司涉洗錢

涉間諜陸籍男子離境 捷克檢方批警方未通知影響追訴

大陸男申請香港優才計畫 泰國學歷證書有錯字露餡

華府健身房槍擊案釀1死4傷 警方追查犯案動機

相關新聞

工作不順竟持鎮暴槍洩憤！觀音七旬翁散步遭打傷 大園警基隆逮人

桃園市觀音白玉海堤前晚發生槍擊案，蘇姓工人疑因工作不順，取車返家時竟持鎮暴槍開槍洩憤，意外波及在海堤步道運動的七旬葉姓男子，釀頭、臉部受傷。大園警分局據報調閱監視器追查，昨天下午在基隆逮到蘇男，警詢後依殺人未遂等罪送辦。

高雄通緝犯拒檢逃逸卡車陣衝撞警車 警開1槍制伏測出毒駕還持毒

宋姓男子上月因涉毒品案遭通緝，昨午駕車行經高市港埔三路時行車不穩，警方以行動電腦查詢，發現宋是通緝犯攔查，宋拒檢逃逸在卡車陣中，警方要求熄火宋試圖衝撞，警方朝車身開1槍，將宋揪出車外逮人，起出少許毒品，後測出宋涉毒駕行為。

黑幫涉助張俊傑逃亡、跨國鎮壓 警選前掃蕩750處據點

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉共諜案棄保潛逃，檢警追查發現有黑幫涉嫌協助接應、藏匿，另有幫派勾結境外勢力，對國內特定人士進行跟監、騷擾等跨國鎮壓行動。加上九合一選舉進入最後倒數，警政署昨晚發動全國同步掃黑，動員超過4000名警力，臨檢750處幫派活動據點，查獲320名涉案嫌犯、337件刑案，並持續追查幕後犯罪組織及金流。

騎Youbike違規紅燈右轉遭攔 男竟是通緝犯、背包還藏毒具

台北市陳姓男子日前騎乘Youbike公共自行車，因紅燈右轉違規，遭信義警分局巡邏員警攔查，沒想到警方一查身分，發現他竟是台北地檢署發布的竊盜通緝犯，當場將他逮捕，隨後在背包內查獲毒品吸食器，殘留物經檢測呈安非他命陽性反應。陳男坦承持有及施用毒品，意外因交通違規讓通緝身分及涉毒行為一併曝光。

打擊幫派 警政署選前大掃黑

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑在黑幫掩護下成功偷渡，檢警掌握情資，指竹聯幫安排張俊傑逃亡路線，另個以天道盟起家的組織，負責找漁船出海，為阻斷本地幫派遭滲透吸收，警政署規畫選前大掃黑，重點打擊幫派活動據點，斬斷金流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。