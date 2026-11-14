涉詐欺殺人洗錢等15案 台灣男子於泰國巴達雅遭捕

泰國警方12日在巴達雅（Pattaya）逮捕一名50歲台灣男子。泰媒報導，該男子在台灣涉及15起刑事案件，包括13起詐欺案、1起洗錢案及1起殺人案，其中詐欺案造成的損失超過7000萬泰銖。

泰國「經理日報」（MGR Online）13日報導指出，泰國觀光警察與春武里府（Chonburi）移民局接獲台灣刑事警察局及駐泰代表處提供的情資，得知該男子逃離台灣後藏匿於巴達雅，進而展開追查。

警方12日下午5時左右，在男子住處外將他逮捕。當時男子走出住處抽菸，警方隨即上前拘捕。

警方初步調查發現，男子最初持觀光簽證入境泰國，之後轉換為退休簽證，並與2名泰國人共同成立珠寶零售公司，擔任公司董事。

報導指出，該男子共面臨15項刑事案件，其中13項為詐欺案，涉案金額超過7000萬泰銖。涉嫌替中國線上賭博集團洗錢，以及一起謀殺案。

泰國警方目前正調查男子及珠寶公司的銀行帳戶、資金流向與交易紀錄，以確認是否涉及犯罪所得流通。

該男子簽證已遭撤銷，泰方正協調相關程序，準備將他遣返回台灣接受司法調查。