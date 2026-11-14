高雄通緝犯拒檢逃逸卡車陣衝撞警車 警開1槍制伏測出毒駕還持毒

宋姓男子上月因涉毒品案遭通緝，昨午駕車行經高市港埔三路時行車不穩，警方以行動電腦查詢，發現宋是通緝犯攔查，宋拒檢逃逸在卡車陣中，警方要求熄火宋試圖衝撞，警方朝車身開1槍，將宋揪出車外逮人，起出少許毒品，後測出宋涉毒駕行為。

警方逮人過程被過往人車目擊拍下畫面PO網，網友指目睹超驚險一幕，林園中芸派出所員警追毒駕，嫌犯還想衝撞，所幸一位開藍色小車的熱心民眾直接出手幫忙，為了攔人連保險桿都撞壞了，真的太英勇、太暖心了。

林園警分局指出，47歲宋姓男子昨午12時48分駕車行經林園區港埔三路時，因行車搖晃，被後方中芸所巡邏員警撞見，以警用行動電腦查詢發覺車主上個月因毒品案遭屏東地檢署發布通緝，遂趨前攔查，宋男拒檢沿途違規竄逃。

員警尾隨至小港區沿海三路與沿海四路口時，見宋的車塞在車陣中，立即要求宋熄火下車，但宋卻駕車試圖衝撞員警，警方見情況危急，遂朝車輛開1槍射擊，順利將宋揪出車外制伏。

警方在宋男車中起獲一支針筒及少許海洛因毒品，事後對他施以毒品唾液快篩檢測，測出陽性反應，涉有毒駕行為；警詢後，依法解送歸案，另依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。交通違規部分製單舉發。

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高雄通緝犯宋姓男子昨午駕車拒檢並衝撞警車，警朝車開1槍制伏，車中起出少數毒品，並測出宋涉毒駕。記者石秀華／翻攝

高雄通緝犯宋姓男子昨午駕車拒檢並衝撞警車，警朝車開1槍制伏，車中起出少數毒品，並測出宋涉毒駕。記者石秀華／翻攝

高雄通緝犯宋姓男子昨午駕車拒檢並衝撞警車，警朝車開1槍制伏，車中起出少數毒品，並測出宋涉毒駕。記者石秀華／翻攝