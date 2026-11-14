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打擊幫派 警政署選前大掃黑

聯合報／ 記者林昭彰翁至成張宏業／連線報導

台北市警察局長林炎田（前）昨晚率領中山分局前往轄內酒店大規模臨檢。記者翁至成／攝影
台北市警察局長林炎田（前）昨晚率領中山分局前往轄內酒店大規模臨檢。記者翁至成／攝影

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑在黑幫掩護下成功偷渡，檢警掌握情資，指竹聯幫安排張俊傑逃亡路線，另個以天道盟起家的組織，負責找漁船出海，為阻斷本地幫派遭滲透吸收，警政署規畫選前大掃黑，重點打擊幫派活動據點，斬斷金流。

檢警掌握，張俊傑十月廿八日由黑幫資助逃亡，他登船後交給陸籍船長陳華亭四○萬元前金，陳男依座標載張前往海峽中線，由大陸漁船接走，後謝金疑在大陸交付給陳男家屬。

新北市警察局長方仰寧表示，包括張俊傑共諜案、相聲演員黃逸豪遭跨境鎮壓案，兩案都有境外勢力遠端操控國內幫派分子犯罪，嚴重危害國家安全，警政署規畫「全國同步掃蕩黑幫行動專案」，各縣市警察局昨天起同步針對三大幫派及各地不良組合掃蕩。

新北市警集中火力針對竹聯幫、四海幫及天道盟等據點，臨檢一四六處營業場所、會所、堂口，檢肅幫派分子十三人、共犯三○一人，查獲各類刑案二五七件，針對掩護張俊傑逃亡黑幫，全面清剿北中南協力幫派處所。

為防黑幫藉地下賭盤、境外勢力介選，台北市警察局針對幫派經營、投資、圍事或經常聚集處所，實施高強度專案臨檢，北市警察局長林炎田昨晚親自率隊前往酒店大規模臨檢。

警政署 幫派 高金素梅

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