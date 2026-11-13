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選前15天全國大掃黑 北市警局長林炎田至中山分局勤教「首戰酒店」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

九合一大選倒數15天，為嚴防黑道幫派、境外勢力、地下賭盤及假訊息介入影響選舉公平性，警政署規畫「全國同步掃蕩黑幫行動專案」。台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢，這是他就任北市警局長後，首次親臨酒店擴檢。

林炎田指出，選前最後兩周選舉維安是「重中之重」，包含候選人住居所及所有競選活動都必須滴水不漏，尤其明、後兩天都有重要市長候選人的大型活動，要求隨時緊盯，特別是轄區特性複雜的中山分局更要全力守好。

他強調，近期治安事件頻傳，媒體與社會大眾都高度關注警方的偵辦作為，基層務必做到「有案必破、而且速破」，以具體行動展現執法決心。

談及掃黑，林炎田說，自今年1月起便嚴格要求，針對幫派分子的婚喪喜慶活動，事前必定部署警力嚴密監控，絕不讓黑道違反「不串聯、不公開、不以幫派名義參加」的「三不原則」；若有任何聚眾鬥毆、挑釁公權力或藉端滋事行為，快打部隊要立刻壓制並從嚴究辦。

北市警局統計，本次專案結合情資與犯罪熱點分析，共動員493名警力，其中中山分局單一分局就出動103人次，針對幫派經常聚集、經營或圍事等74處治安顧慮場所實施高強度臨檢，並在重要聯外道路設置路檢點盤查可疑人車。此外，自今年9月至今，北市警已連續執行3波掃黑行動，共查獲129名幫派成員、瓦解25件幫派組合犯罪。

在要求嚴正執法同時，林炎田也提醒現場員警，選前勤務繁重，執勤務必在確保自身安全、案件安全、人犯安全的「三安」前提下進行，並落實程序正義；也叮囑同仁在最後兩周關鍵時刻做好自主健康管理，保持最佳狀態共同守護首都的選前治安。

台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影

台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影

台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影

台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影

台北市警局長林炎田（左）今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田（左）今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影

台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影

台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影

台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影

台北市警局長林炎田今晚至中山警分局主持擴大臨檢勤前教育。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田今晚至中山警分局主持擴大臨檢勤前教育。記者翁至成／攝影

台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影
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台北市警局長林炎田今晚至夜間勤務最繁重的中山警分局主持勤教並慰勉員警，除宣示對黑幫暴力「零容忍」，隨後更率隊到長安東路某酒店擴檢。記者翁至成／攝影
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台北市警局長林炎田（左）今晚至中山警分局主持擴大臨檢勤前教育，中山警分局長張耀仁（右）在旁一同聆聽。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田（左）今晚至中山警分局主持擴大臨檢勤前教育，中山警分局長張耀仁（右）在旁一同聆聽。記者翁至成／攝影

台北市警局長林炎田今晚至中山警分局主持擴大臨檢勤前教育。記者翁至成／攝影
台北市警局長林炎田今晚至中山警分局主持擴大臨檢勤前教育。記者翁至成／攝影

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