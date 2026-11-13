影／選前大動作掃黑 新北市出動優勢警力全面清剿幫派處所

新北市警察局近期偵辦2起刑案查出有大陸人士結合台灣黑幫協力犯罪，為阻斷本地幫派遭滲透吸收，新北市今天起配合警政署執行重點打擊掃蕩幫派活動據點及治安熱點臨檢，展現維護國家安全及淨化選前社會秩序決心。

這2件刑案包括立委高金素梅辦公室前主任張俊傑涉共諜案、相聲演員黃逸豪因演出內容批評中共政權遭大陸人士跨境買凶製造假車禍阻止他參加後續演出。

新北市警察局長方仰寧今晚主持記者會表示，這2案都有境外勢力遠端操控國內幫派份子犯罪，不但破壞國內的法律秩序，也嚴重的危機國家安全，因此警政署要求各縣市警察局今天開始同步針對三大幫派以及各地的不良組合，展開掃蕩的行動。

統計新北市本次專案動員警力共631人次，集中火力針對竹聯幫、四海幫及天道盟等組織幫派據點臨檢146處營業場所、會所、堂口，共聲請拘票21張、搜索票20張、檢肅幫派分子13人、相關共犯301人，同時查獲各類刑案257件，並持續深入追查、溯源打擊幫派犯罪集團。

在這一波掃蕩行動中，希望藉由掃蕩黑幫有效淨化選前治安，針對幫派據點清查、掃蕩，有助於往後對於轄區幫派活動的資料掌握。

同時新北市刑警大隊為防制幫派吸收未成年加入從事不法行為，已瓦解以洪姓主嫌為首的北部某幫派，該不法組織以提供食宿為由，誘使離家青少年從事詐欺車手及聚眾滋事，後因款項分配不均，洪嫌竟夥同幫眾對旗下少年施暴、限制人身自由並棄置山區。案經新北市刑警大隊獲報即報請士林地方檢察署指揮偵辦，立即發動數波查緝行動，強勢拘捕洪姓主嫌及組織成員共12人到案，查扣鎮暴槍、鎖鏈、棍棒及精品等大批贓證物，洪姓主嫌及3名成員已被士林地方法院裁定羈押，一舉消滅該犯罪組織。

新北市今天起配合警政署執行重點打擊掃蕩幫派活動據點及治安熱點臨檢，展現維護國家安全及淨化選前社會秩序決心，警察局長方仰寧（左）檢閱臨檢車隊出發。記者林昭彰／攝影

新北市今天起配合警政署執行重點打擊掃蕩幫派活動據點及治安熱點臨檢，展現維護國家安全及淨化選前社會秩序決心。記者林昭彰／攝影