台61毒駕追劇奪2命！家屬怒求重判 國民法官判9年2月

台61線快速道路台南七股南向路段去年4月28日發生吳姓男子毒駕後追撞道路養護單位3輛防撞車及工程車，致林姓男子及王姓女子2名工作人員死亡及1名司機受傷，水泥車還起火燃燒，吳被訴公共危險等罪，吳坦承毒駕，還邊開車邊追劇，死者家屬痛批犯後態度差，請求法官判重一點，國民法官法庭今下午判吳9年2月刑。

王女的長女陳女到庭作證，同時，她也是該園藝工程的負責人。陳女提到第一時間趕到車禍現場，看到吳窩在護欄旁，林及母親2人躺在那裡生死未卜，「他都沒有過來看一下」她說，最後兩輛救護車逆向上來救人送醫。

當她急著告訴警方聯絡林家屬到院，最後卻看到吳從護欄邊移到路中央，抱著不知那裡來的狗窩在那裡很火大，難道人的生命不如那隻狗嗎？

「對他的臉完全沒印象」林男的么子說，吳犯後態很差，如果常見到或許會記得，可憐的是對吳長相完全記不得，根本不把這件事當一回事；他沒辦法原諒對方，對方根本沒做任何動作，他怎麼原諒對方，希望法官判重一點。

檢方認為，依車鑑會覆議指吳未注意車前狀況是肇事原因，涉不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪、過失致傷等罪嫌，並從一重處斷。檢方也點出，吳驗尿結果是遠遠超過政院公告數值，高達2369倍。

檢方指出，案發後，吳稱太突然，反應不過來，或推稱「忘記了」，以為驗不出毒品反應，隨著初篩出爐，他才說26日有服用，再到26、27日兩天都有服用。

吳的辯護人說，車禍現場有點複雜，再加上吳所稱車輛輔助防撞系統，定速加上避免偏移的置中裝置及爆胎，反而可能加劇車禍傷害。

檢方起訴，吳姓男子去年4月26日施用毒品咖啡包後，28日駕駛水泥車上路，沿七股區台61線由北往南行駛，適有邱姓、胡姓、林姓男子駕駛小貨車附載王姓女子在路肩執行清掃業務，吳未注意車前狀況，先後衝撞3輛貨車。

此時，林正好從駕駛座下車執行清掃業務，致林顱胸腹多發性骨折出血、王女多發性骨折神經性休克及胡下背挫擦傷，林、王女經送醫急救均仍不治。

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