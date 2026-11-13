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男子毒駕衝撞3車釀2死1傷 一審判刑9年2月

中央社／ 台南13日電

吳姓男子去年4月毒駕，途經台61線衝撞路肩3車，造成執行清掃人員2死1傷，台南地方法院今天以犯刑法之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判有期徒刑9年2月，可上訴。

台南地院今天指出，吳男去年4月26日、27日連2天施用毒品咖啡包，28日上午11時許駕駛營業貨運曳引車附掛營業半拖車上路，途經台61線南向303.5公里處外側車道時，衝撞邱姓男子自用大貨車、胡姓男子自用大貨車及林姓男子自用小貨車（附載王姓女子）。

遭撞3車停放路肩執行清掃業務，吳男毒駕且未注意車前狀況，先自左側衝撞邱男大貨車，再往前衝撞胡男大貨車，又自後撞擊林男小貨車；當時林男開啟車門欲下車卻被衝撞，導致車體擠壓、變形及起火燃燒，林男、王女跌落路面重傷，送醫不治，胡男也受傷。

吳男當下向到場處理警員坦承肇事，且同意採集尿液送驗，檢出毒品陽性反應，依法送辦。

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