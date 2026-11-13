彰化警騎車上班遭毒駕男追撞 意識不清送醫手術

24歲王姓男子等3人7日到基隆市南榮路一間銀樓行搶7，王男持辣椒水噴灑拒抗的80多歲謝姓老闆，行搶金飾未遂逃逸，另2名同夥進入扮顧客，其中1人還假裝見義勇為追捕歹徒，警方查出3人是合謀搶劫共犯，將3人依加重強盜未遂罪移送，以有串證、滅證之虞向法院聲押禁見，法官裁定3人都羈押禁見。

2026-11-13 17:24