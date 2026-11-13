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彰化警騎車上班遭毒駕男追撞 意識不清送醫手術
彰化縣警察局員林分局林姓警員今天上午騎車上班途中，遭1輛自小客車從後方追撞，導致頭部受傷意識不清送醫，目前完成手術；警方驗出肇事駕駛有毒品反應，依法移送偵辦。
彰化縣員林分局今天上午7時33分獲報，員林市員林大道四段與橋愛街口有交通事故，警方前往處理了解，發現是該分局林姓警員上班途中，騎機車沿員林大道北往南方向行駛，遭後方同向黃姓男子駕駛自小客車追撞。
消防人員到場時，林姓警員意識不清，頭部與肢體有多處傷口，經急救處置後送醫治療，經轉送彰化基督教醫院完成手術，仍須持續觀察。
黃姓男子經唾液快篩，呈現毒品依托咪酯陽性反應，警方依道路交通管理處罰條例處新台幣24萬元罰鍰，吊銷駕駛執照及沒入該車，並依公共危險罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。
員林分局呼籲，酒精及毒品均會嚴重影響駕駛人注意力、反應速度、判斷能力，進而影響駕駛能力，警方將針對易肇事路段加強勤務作為，持續強化酒毒駕取締，維護用路人安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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