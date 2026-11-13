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台61線北上彰化大城聯結車追撞油罐車 估晚間10時排除

中央社／ 彰化13日電

台61線北上彰化大城路段今天下午發生車禍，1輛爆胎停放路肩的油罐車遭聯結車追撞，致1人受傷，油罐車漏油，目前北上大城交流道至芳苑交流道全線封閉，估晚間10時排除。

彰化縣警察局芳苑分局表示，案發於下午2時40分彰化縣大城鄉台61線北上204公里處，蘇姓男子駕駛油罐車，因右前輪爆胎停於路肩，遭同向盧姓男子駕駛聯結車追撞，盧男腿部擦挫傷，蘇男未受傷，雙方酒測值均為0。

由於事故造成油罐車漏油，現場涉及易燃物品，警方到場警戒及疏導，並協助公路、消防單位處理現場漏油及事故排除作業，詳細肇事原因仍待釐清。

警方表示，目前現場管制中，台61線北上大城交流道至芳苑交流道全線封閉，建議車輛提前由大城交流道改行台17線，再由芳苑交流道匯入主線。因油罐車仍載有汽油，待抽取後進行後續排除；下午4時許已開始拖吊作業，預估晚間10時排除。

彰化 芳苑 台61線

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