影／見義勇為變搶匪！男噴辣椒水搶銀樓 2同夥扮顧客掩護假追3人收押

24歲王姓男子等3人7日到基隆市南榮路一間銀樓行搶7，王男持辣椒水噴灑拒抗的80多歲謝姓老闆，行搶金飾未遂逃逸，另2名同夥進入扮顧客，其中1人還假裝見義勇為追捕歹徒，警方查出3人是合謀搶劫共犯，將3人依加重強盜未遂罪移送，以有串證、滅證之虞向法院聲押禁見，法官裁定3人都羈押禁見。

市警第一分局調查，24歲王男7日下午2時闖入南榮路一間銀樓行搶，當時25歲周男及22歲王男已先行扮顧客進入，伺機協助，但因老闆反抗，王男持辣椒水朝高齡80多歲的謝姓老闆噴灑要洗劫店內金飾。但因金飾鎖在櫃內尚未取出，王男無法得手，轉身奪門逃逸。

警方說，警方獲報後大批警力趕至攔截圍捕，不到1小時火速將王男逮捕，檢方複訊後當晚向法院聲請羈押禁見獲准。店家原本報案指出，以為當時先在店內的2人是一般顧客，還見義勇為馬上追賊。

警方調監視器還原發現案情逆轉，周男追上王男後並沒有壓制動作，反而短暫暫接觸就離開，不符一般常情，懷疑是同夥。11日拘提周男到案釐清，昨天再逮22歲王男。警方訊後將周、王2人依加重強盜未遂罪嫌送辦，有串證、滅證之虞向法院聲押禁見，法院今天凌晨裁准2人羈押禁見。

第一分局分局長温基興說，針對銀樓、金融機構等加強巡守，因應金價持續走高及年終接近，搶案風險增加，提醒業者及民眾提高警覺。

見義勇為變搶匪！男噴辣椒水搶銀樓2同夥扮顧客掩護假追3人收押。記者游明煌／翻攝

見義勇為變搶匪！男噴辣椒水搶銀樓2同夥扮顧客掩護假追3人收押。記者游明煌／翻攝

見義勇為變搶匪！男噴辣椒水搶銀樓2同夥扮顧客掩護假追3人收押。記者游明煌／翻攝