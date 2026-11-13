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黃國昌無罪理由曝！被控影射鏡傳媒報復記者 法院：算釣魚式發言

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌質疑精鏡傳媒資金來源，受訪稱報導此事的女記者被「塞釘子」報復；精鏡傳媒不滿被潑髒水，自訴控告黃加重誹謗罪嫌。台北地院認為，黃是為凸顯女記者「有勇氣」不畏權貴，而舉她因報導其他案件遭報復的事實為例，雖未明講與精鏡傳媒無關，卻也沒指涉集團教唆恐嚇，誹謗罪嫌不足，諭知無罪。

全案源於2025年10月1日，黃國昌受訪時質疑精鏡傳媒集團資金來源，提到上報陳姓女記者撰寫「獨家《鏡週刊》集團虧空16.8億瀕破產 裴偉設海外紙上公司搬7億全燒光」報導後，包括她家中地下室、父親車內全被塞滿鐵釘。

黃國昌當時稱，精鏡傳媒成立後虧了十幾億，其中至少八億資金來自海外一家名為MMG的公司，並以借款名義從該海外紙上公司、避稅天堂匯到台灣來。他更說，該記者非常有勇氣敢追查真相，稱「這就是她寫這種調查報告惹來的禍」。

精鏡傳媒不滿被黃國昌惡意連結，強調女記者是因撰寫另篇有關職籃高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪的報導而遭報復，已有新北地方法院刑事判決可證，黃卻刻意「竹篙湊菜刀」混為一談，發表不實言論，自訴控告黃加重誹謗罪嫌。

北院指出，細究黃國昌言論脈絡，原是回應記者提問有關吹哨者保護協會的資金來源，在簡短交代後將話題轉至精鏡傳媒的海外資金一事，進而談到女記者曾報導此事，並讚她「很有勇氣」，再舉女記者因報導其他案件遭報復為例。

北院認為，黃國昌雖未提及女記者遭恐嚇是因報導高雄鋼鐵人所致，但這種表述方式，就像新聞媒體、報章雜誌將他人發言或文章斷章取義、移花接木式的報導，或為吸引大眾視聽而以聳動、誇飾的標題，即「誘餌式」、「釣魚式」標題誘使他人閱覽的手法相似。

北院審酌，黃國昌為了凸顯女記者不畏權貴、不向惡勢力低頭的勇氣，而以曾遭恐嚇的實際案件為例，難認黃的言論與事實不符，並不構成誹謗要件。

北院指出，精鏡傳媒雖認黃國昌的發言使人產生不當連結，但黃講述的內容是「她在追查『一些弊案』的時候，她們家地下室⋯她爸爸的車子⋯被塞滿了鐵釘」，並未明言「一些弊案」指涉為何，社會大眾能否與本件新聞做串連，尚有疑問。

北院認定，黃國昌並未指明精鏡傳媒有唆使他人恐嚇女記者，則集團主張黃有不實指控應屬片面主觀的推想，黃涉誹謗罪嫌不足，諭知無罪。仍可上訴。

民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

黃國昌 釣魚 裴偉

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