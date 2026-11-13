桃機首起挾持案！持刀挾持國泰航空實習生30分鐘 莽男遭求刑2年半

桃園國際機場今年9月12日下午發生史上首起挾持案，蔡姓男子因故持刀闖入第一航廈國泰航空員工休息室，挾持黃姓實習生30分鐘，釀黃的手指及腹部撕裂傷。桃園地檢署依恐嚇公眾、攜帶兇器剝奪行動自由及傷害等罪嫌起訴，並具體求刑2年6月。

檢警調查，44歲蔡男疑似與配偶感情不睦，妻小長期居住香港，案發當天因家庭問題情緒不佳，據悉，靠打零工維生的蔡男居無定所，經濟狀況不好，當天下午4時搭乘機場捷運到桃園機場，原本打算出國探望妻小，卻發現妻子並未替他購買機票，疑似因此失控。

起訴書指出，蔡男案發前曾在不詳時間、地點施用安非他命，案發當天下午4時59分許進入國泰航空員工休息室，手持預藏的水果刀朝現場人員揮舞，以加害生命、身體的方式恫嚇眾人，導致眾人驚慌逃離。

蔡男則將目標轉向休息室內就讀朝陽科技大學飛行與民航人員技術系的黃姓實習生，脅迫對方不得離開，整個過程約30分鐘。期間蔡男持刀劃傷黃男，造成左手拇指、小指及無名指處撕裂傷，右側下腹部也有撕裂傷。

航警局接獲通報，立即啟動快打持盾牌、電擊裝備及警棍在休息室外部署，持續勸阻蔡男，黃姓實習生見機主動出手奪刀，雙方發生扭打，航警使用電擊棒、辣椒水及警棍於當天下午5時58分制伏蔡男。

檢方偵辦時，除查明蔡男持刀挾持經過，依照恐嚇公眾、攜帶凶器剝奪他人行動自由及傷害等罪嫌，至於案發前施用安非他命的部分依照違反毒品危害防制條例另案偵辦。

檢察官徐明光認為，蔡男僅因個人情緒不佳，竟持刀闖入國泰航空員工休息室，先恐嚇現場人員，再挾持實習生，甚至造成被害人手指及腹部多處撕裂傷，行為已對公眾安全及社會秩序造成相當危害，考量蔡男持刀恐嚇公眾、挾持被害人及造成實際傷害等情節，認為其行為危害公共安全及社會秩序，依法起訴並建請法院判處有期徒刑2年6月。