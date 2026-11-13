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影／板橋警深夜攔查拒檢狂飆 警網圍捕毒駕男

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區今日凌晨發生一起拒檢逃竄案件，轄區警方在執行巡邏勤務時，當場發現一輛機車車速過快且形跡可疑，隨即上前準備實施攔查。

該名駕駛見狀不但不配合警方盤查，反而加速逃逸，沿路在轄區內不斷竄逃，企圖甩開警方追緝。面對嫌犯拒檢逃逸，分局勤務指揮中心獲報後不敢大意，第一時間迅速啟動攔截圍捕機制，並指示線上警力保持安全距離在後方尾隨監控，確保追捕過程中的安全。

在多方警網合力圍捕下，警方於凌晨4時24分順利在板橋區華興街與湳雅南路1段5巷口成功將該輛機車攔停。

警方當場對43歲駕駛鄧姓男子進行盤查，並在現場查獲電子煙主機1支，經實施唾液快篩檢測，結果顯示鴉片及安非他命均呈現陽性反應，懷疑其為吸食毒品後開車上路。

警方隨即將鄧嫌依法逮捕並帶回派出所偵辦，全案訊後將依違反毒品及公共危險毒等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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鄧姓男子今天凌晨在北市板橋區涉嫌拒絕板橋警方攔查加速狂飆，警網圍捕查獲<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>男。記者王長鼎／翻攝
鄧姓男子今天凌晨在北市板橋區涉嫌拒絕板橋警方攔查加速狂飆，警網圍捕查獲毒駕男。記者王長鼎／翻攝

鄧姓男子今天凌晨在北市板橋區涉嫌拒絕板橋警方攔查加速狂飆，警網圍捕查獲毒駕男。記者王長鼎／翻攝
鄧姓男子今天凌晨在北市板橋區涉嫌拒絕板橋警方攔查加速狂飆，警網圍捕查獲毒駕男。記者王長鼎／翻攝

板橋 毒駕 監控

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