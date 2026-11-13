警察攻堅嚇到傷都忘了！毒販拖傷腳逃頂樓 派出所長破門被割傷

高雄警方追查毒販，得悉1對情侶吳姓男子與許姓女子涉嫌販毒，前往他們住處攻堅。派出所長破門時遭玻璃割傷，仍負傷衝上樓，逮捕這對男女，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵七隊表示，警方9月間曾在高雄市鹽埕、旗津一帶查獲涉購毒者，溯源追查發現，他們向40歲吳姓男子及42歲許姓女子購毒，10月底，刑大與鹽埕警分局建國四路派出所員警，前往旗津區吳、許2人住處查緝。

吳男見警方到場，忘了自己腳傷未癒，拔腿逃往3樓頂樓，建國四路派出林姓所長攻堅時，擊破玻璃門，不慎遭碎玻璃割傷左手。

警方衝上3樓，將吳、許2人逮捕到案，查扣海洛因20餘包、安非他命近50包，以及依托咪酯煙彈等毒品，查出吳、許女涉嫌扮演毒品供應鏈上游角色，2人經常從旗津搭渡輪前往市區交易毒品。全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

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警方查緝情侶涉嫌販毒，派出所長破門時受傷。記者林保光／翻攝