快訊

黃仁勳辭職可學賈伯斯回歸？分析師揭持輝達股3.58%留東山再起之路

亞冠賽／中華隊首局閃電戰攻2分破蛋！ 澳洲立刻回敬4分大局

最快12月宣布！SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購

聽新聞
0:00 / 0:00

警察攻堅嚇到傷都忘了！毒販拖傷腳逃頂樓 派出所長破門被割傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方追查毒販，得悉1對情侶吳姓男子與許姓女子涉嫌販毒，前往他們住處攻堅派出所長破門時遭玻璃割傷，仍負傷衝上樓，逮捕這對男女，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵七隊表示，警方9月間曾在高雄市鹽埕、旗津一帶查獲涉購毒者，溯源追查發現，他們向40歲吳姓男子及42歲許姓女子購毒，10月底，刑大與鹽埕警分局建國四路派出所員警，前往旗津區吳、許2人住處查緝。

吳男見警方到場，忘了自己腳傷未癒，拔腿逃往3樓頂樓，建國四路派出林姓所長攻堅時，擊破玻璃門，不慎遭碎玻璃割傷左手。

警方衝上3樓，將吳、許2人逮捕到案，查扣海洛因20餘包、安非他命近50包，以及依托咪酯煙彈等毒品，查出吳、許女涉嫌扮演毒品供應鏈上游角色，2人經常從旗津搭渡輪前往市區交易毒品。全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查緝情侶涉嫌販毒，派出所長破門時受傷。記者林保光／翻攝
警方查緝情侶涉嫌販毒，派出所長破門時受傷。記者林保光／翻攝

警方在吳姓男子與許女住處查扣的毒品。記者林保光／翻攝
警方在吳姓男子與許女住處查扣的毒品。記者林保光／翻攝

攻堅 派出所 頂樓

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

嘉市議員爆料掌握情資毒品煙彈入侵校園 要求市府強力防制

影／捷運景安站外口角遭噴辣椒水 中和警3小時火速逮嫌送辦

嘉檢警調破獲竹崎鄉代候選人現金賄選　候選人聲押禁見

高雄男專挑戰鬥陀螺及遊戲卡牌行竊　南警拘提送辦

相關新聞

爆鏡週刊集團資金...被塞釘報復？ 黃國昌挨告誹謗判決出爐

民眾黨主席黃國昌質疑精鏡傳媒資金來源，提及上報記者報導相關新聞遭「塞釘子」報復；精鏡傳媒不滿被潑髒水，自訴控告黃加重誹謗罪嫌。台北地院今宣判，黃國昌無罪。仍可上訴。

影／板橋警深夜攔查拒檢狂飆 警網圍捕毒駕男

新北市板橋區今日凌晨發生一起拒檢逃竄案件，轄區警方在執行巡邏勤務時，當場發現一輛機車車速過快且形跡可疑，隨即上前準備實施攔查。

警察攻堅嚇到傷都忘了！毒販拖傷腳逃頂樓 派出所長破門被割傷

高雄警方追查毒販，得悉1對情侶吳姓男子與許姓女子涉嫌販毒，前往他們住處攻堅。派出所長破門時遭玻璃割傷，仍負傷衝上樓，逮捕這對男女，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

寶林案 食安法刑責不夠高 蔣萬安籲修法

寶林茶室集體食物中毒案昨一審宣判，台北市長蔣萬安指食品安全衛生管理法刑責還是不夠高，他認為應該要重判。北市法務局長連堂凱回應，事發當下有詢問受害者及家屬是否有聲請假扣押意願，並確認百貨公司等業者的保險理賠範圍，經確認保險的保額可達數億元，足以賠償受害者，因此當時無人聲請假扣押。

寶林疑脫產 衛生局罰706萬只追回千元

台北市長蔣萬安在市長辯論會談及寶林茶室食安事件，指要「讓寶林跑不了，讓後續家屬都能獲得賠償」，受重傷倖存的女子黃舒君昨表示，台北市衛生局第一時間採樣不完全。衛生局另對寶林開出七○六萬元罰單，但迄今行政執行署只追回一千餘元。

寶林食物中毒案6死 負責人判1年10月

寶林茶室二○二四年三月爆發食物中毒案，造成六人死亡、廿七人受傷。寶林負責人黎仿軒、店長王順德、代班廚師胡清富、主廚周日豪及工讀生阮氏明英，被依過失致死等罪起訴。台北地院昨判黎一年十月徒刑，胡、周、阮分別判刑八月、六月、四月，其中周、阮得易科罰金，王無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。