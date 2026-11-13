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爆鏡週刊集團資金...被塞釘報復？ 黃國昌挨告誹謗判決出爐

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌質疑精鏡傳媒資金來源，提及上報記者報導相關新聞遭「塞釘子」報復；精鏡傳媒不滿被潑髒水，自訴控告黃加重誹謗罪嫌。台北地院今宣判，黃國昌無罪。仍可上訴。

全案源於2025年10月1日，黃國昌受訪時質疑精鏡傳媒集團資金來源，提到上報陳姓記者撰寫「獨家《鏡週刊》集團虧空16.8億瀕破產 裴偉設海外紙上公司搬7億全燒光」報導後，包括她家中地下室、父親車內全被塞滿鐵釘。

黃國昌當時稱，精鏡傳媒成立後虧了十幾億，其中至少八億資金來自海外一家名為MMG的公司，並以借款名義從該海外紙上公司、避稅天堂匯到台灣來。他更說，該記者非常有勇氣敢追查真相，稱「這就是她寫這種調查報告惹來的禍」。

精鏡傳媒不滿被黃國昌惡意連結，強調該記者是因撰寫另篇有關職籃高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪的報導而遭報復，已有新北地方法院刑事判決可證，黃卻刻意「竹篙湊菜刀」混為一談，發表不實言論，自訴控告黃加重誹謗罪嫌。

北院今年1月首度開庭，黃國昌直接不出庭也未請假。後續審理，黃還原事發經過，主張他之所以提到陳姓記者，是因在協助調查的過程中，得知記者追幕後主使蠻辛苦，「我不會隨便說記者『有勇氣』，因為台灣這樣的記者已經非常少」。

黃國昌表示，為了佐證陳姓記者「有勇氣」一事，他才會提到放釘子案。他痛批，精鏡傳媒為了濫訴，穿鑿附會，這已經不是中文識讀有問題，而是在浪費司法資源。

精鏡傳媒的律師表示，本案起因是記者詢問黃國昌有關他吹哨者組織的資金來源，黃卻轉移話題稱集團有外來資金、有記者調查後被塞鐵釘報復，一再將集團與記者遭恐嚇一事連結，但又無法舉證為精鏡傳媒唆使，未盡合理查證，使外界產生錯誤印象，涉誹謗罪嫌。

民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

黃國昌 鏡週刊 裴偉

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