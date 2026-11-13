寶林案 食安法刑責不夠高 蔣萬安籲修法

寶林茶室集體食物中毒案昨一審宣判，台北市長蔣萬安指食品安全衛生管理法刑責還是不夠高，他認為應該要重判。北市法務局長連堂凱回應，事發當下有詢問受害者及家屬是否有聲請假扣押意願，並確認百貨公司等業者的保險理賠範圍，經確認保險的保額可達數億元，足以賠償受害者，因此當時無人聲請假扣押。

蔣萬安表示，食安法刑責不夠高，一直都有和立法委員溝通，希望修法提高刑責，死者家屬或倖存者在司法上若需要協助，會全力支持。

法務局說明，事發後市府就積極評估寶林業者有無資產及假扣押的可行性，並向受害者及家屬說明相關法律程序，提供必要協助，但是民事假扣押須由具請求權的受害者聲請，市府無法代行，才會同步協調百貨業者及保險公司，尋求其他求償途徑。

因業者涉嫌刻意隱匿資訊，影響採樣，但衛生局稽查人員仍採集檢體驗出邦克列酸，成為司法偵辦的重要證據，未來會持續精進食安稽查機制。

依食安法規定，衛生主管機關為保全違法所得之沒入、追繳或追徵，得依法扣留財產或向行政法院聲請假扣押、假處分，並免提供擔保。但法務局表示，衛生福利部二○一六年公告的適用對象限辦理工廠登記且資本額一億元以上，並符合相關違法要件的食品業者，寶林茶室實收資本額未達門檻，無法發動保全程序。

法務局也表示，刑事責任追究、行政裁罰執行及民事損害賠償，分屬不同法律程序，市府均依法處理。在行政裁罰方面，衛生局作成六件行政裁罰均於裁處後二個月內移送法務部行政執行署強制執行，最快僅十八天完成移送，並無延誤。

消費者文教基金會代卅一名受害者或家屬提起團體訴訟，已有廿二人達成和解獲償，包括八名傷者及十四名亡者家屬，另有九名傷者仍在訴訟程序中。