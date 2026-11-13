寶林疑脫產 衛生局罰706萬只追回千元

台北市長蔣萬安在市長辯論會談及寶林茶室食安事件，指要「讓寶林跑不了，讓後續家屬都能獲得賠償」，受重傷倖存的女子黃舒君昨表示，台北市衛生局第一時間採樣不完全。衛生局另對寶林開出七○六萬元罰單，但迄今行政執行署只追回一千餘元。

黃舒君表示，衛生局當初僅有檢查廚師的手、沒有檢查關鍵食材，導致又有人吃到問題食材而傷亡。她說，法務局沒有在第一時間假扣押，才讓負責人脫產，導致後續的賠償都是來自犯罪被害人保護協會及大遠百的保險。

二○二四年三月事發，衛生局對寶林開出五筆、共四○六萬元的罰鍰，二○二五年二月再對寶林開罰三○○萬元，寶林負責人黎仿軒均未繳納，衛生局移送行政執行署強制執行。

行政執行署台北分署調查寶林名下資產，僅扣得現金一千多元，另發出查扣令，至於尚未執行的餘款，將通知黎提出清償計畫，如有脫產、藏匿資產，不排除祭出拘提手段甚至聲請管收。