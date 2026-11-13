寶林食物中毒案6死 負責人判1年10月

寶林茶室食物中毒案釀六死、廿七傷，台北地院昨天依過失致死罪判負責人黎仿軒（中）一年十月徒刑。聯合報系資料照

寶林茶室二○二四年三月爆發食物中毒案，造成六人死亡、廿七人受傷。寶林負責人黎仿軒、店長王順德、代班廚師胡清富、主廚周日豪及工讀生阮氏明英，被依過失致死等罪起訴。台北地院昨判黎一年十月徒刑，胡、周、阮分別判刑八月、六月、四月，其中周、阮得易科罰金，王無罪。

台北地檢署起訴時，分別對黎、胡求處四年以上、四年二月以上徒刑，昨表示將研議上訴。到庭聽判的被害人黃舒君表示，六條人命判這樣的刑度「實在太輕」。

起訴指出，寶林遠百信義Ａ１３店打烊後關閉空調，員工沖洗地面，汙水流入粿條置物籃旁水溝，形成有利邦克列酸生長的悶濕環境。三月十九日至廿四日販售的炒粿條、滑蛋河使用受汙染粿條，造成六死、廿七人出現腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐等症狀。

北院調查，被害人食用粿條餐點後均檢出邦克列酸，發病時間及臨床表現相符；監視器顯示粿條跨日未冷藏、混裝及重複使用塑膠袋。台北榮民總醫院、食品工業發展研究所鑑定人證述，支持粿條為「原因食品」。胡清富在粿條丟棄、廚房清消前採集的手部及糞便檢體呈邦克列酸陽性；胡本人未驗得病原菌，無證據證明胡是帶原者，法院認為反而佐證遭丟棄粿條含邦克列酸。

北院認定，黎明知粿條拆封後應冷藏，卻未建立冷藏、標示、批次區隔、先進先出及防止交叉汙染制度，也未完成教育訓練；營運經理阮俊樺出境後，黎未設替代監督機制。周日豪曾取用前日未冷藏粿條，並傳授少量粿條不用冷藏的錯誤作法；雖三月十八日起未再到店製餐，先前形成的危險狀態仍存在。

阮氏明英實習逾半年，能獨自負責內場，明知食材未立即使用應冷藏，仍取用跨日未冷藏粿條；拆封新粿條後也未冷藏、標示或交接。胡清富在被害人攝食期間負責內場及製餐，不清楚粿條拆封日期及塑膠袋是否清潔，仍跨日常溫保存、混裝、重複使用塑膠袋。法院認定，四人在制度管理、保存、交班及製餐環節均有過失，造成傷亡。

北院指出，寶林雖與部分被害人或家屬成立消費爭議調解，但調解金非黎等人支付，因傷亡重大，不予減刑或緩刑。

王順德工作偏重外場，無證據證明他有權決定內場粿條進貨，或事前知悉並能控制粿條常溫保存及混裝，無罪。