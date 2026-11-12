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寶林茶室宣判！北榮專家鑑定「食材未妥善冷藏」 重複用手套恐肇禍

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

寶林茶室邦克列酸中毒食安事件釀33人中毒、6人死亡，台北地方法院審理近兩年，一審今天宣判。負責人黎仿軒等4人依過失致死罪被判4月至1年10月不等徒刑，店長獲無罪。協助鑑定的台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，此次事件是慘痛經驗，食物冷藏溫度不足、廚師手部若有傷口皆可能影響食安，不可不慎。

2024年前發生的台北市信義區的「寶林茶室」邦克列酸中毒事件，檢方依過失致死、過失傷害及食安法起訴負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪、代班廚師胡清富、工讀生阮氏明英5人。台北地院審理，今判黎1年10月、判王無罪、判周6月、判胡8月、判阮4月。可上訴。

北檢調查認為，寶林茶室將拆封粿條未冷藏冰存，未落實防止交叉汙染、食材先進先出原則，導致粿條受邦克列酸毒素污染，造成6死27傷。

判決書指出，2024年3月19日至24日間，33名被害人食用寶林茶室A13店以粿條製作餐點後均檢出邦克列酸，其中6人因中毒引發多重器官衰竭死亡，27人受傷。其等用餐及發病時間、潛伏期與臨床表現相符；監視器畫面顯示粿條跨日未冷藏、混裝及重複使用塑膠袋。經北榮鑑定、食品工業發展研究所模擬試驗及鑑定證人證述，也共同支持粿條為原因食品。

楊振昌說，邦克列酸是由唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型產生的毒素，當時法院希望透過實驗，釐清在特定食品保存及製作條件下，是否可能產生邦克列酸，因此他聯繫食品工業發展研究所，運用唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型模擬食材未妥善冷藏、使用同一雙手套重複處理食材等情境，結果發現在未冷藏且存在汙染的條件下，確實容易產生邦克列酸，且毒素含量相當高。

楊振昌表示，業者未將未使用完的食材妥善冷藏，且重複使用同一雙手套處理食材，可能讓原本存在於環境中的細菌汙染食品，在適當條件下繁殖並產生毒素。不過本次事件並未找到唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型，因此仍無法確認克列酸如何產生。

楊振昌說，此次事件是慘痛經驗，帶走6條人命，相關單位已進行相關研究，提醒食安衛生是重要一環。目前邦克列酸菌未有解藥，國外研究可透過血漿置換方式治療，不過國內嚴重患者置換血漿仍無效，因此環境毒素預防，才是上策。

寶林茶室案釀6死，北院今一審宣判。聯合報系資料照
寶林茶室案釀6死，北院今一審宣判。聯合報系資料照

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