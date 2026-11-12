國三生涉殺高三學長 少年法庭先調查、若認犯殺人罪再移送檢方偵辦

新北市徐姓國中生涉嫌持剪刀刺殺黃姓高中生致死，檢察官今天下午相驗，後續由基隆地方法院少年法庭調查。法官如認定徐生犯殺人罪，再裁定將這起少年刑事案件，移送基隆地檢署偵辦。

黃姓學生今年9月24日放學搭車下山時，曾在車內與行凶的徐姓國三學生發生口角。下車後在瑞芳火車站附近的騎樓，又因排隊起口角。徐生涉嫌拿收攤的大腸麵線攤架上的剪刀，刺中黃生頸部。

黃生受傷後被送往醫院急救，昨晚傷重不治。徐生行凶後即被捕，基隆地方院少年法庭裁定收容至今。

基隆地檢署檢察官今天下午前往醫院太平間相驗，律師李惠暄代黃生家屬發表聲明，指至今仍不敢相信，孩子跟平常一樣放學回家，卻遭素不相識學弟持剪刀刺傷頸部死亡，這是他們畢生無法承受的痛。

黃生的父母將後續司法調查、審理程序，委任律師李惠暄擔任代理人，期盼司法查明事實，釐清責任，充分保障被害人與家屬的權益，給予公允的判決，願這樣的悲劇不再發生在任何一個家庭。

李惠暄說，全案後續偵查由少年法庭處理，對被害人家屬來說，徐生的行為就是殺人，就是故意殺人，沒有過失的問題。

法界人士指出，徐生和黃生都是已滿14歲，未滿18歲的少年，全案依少年事件處理法「先保護（調查）、後刑事」原則處理。基隆地院少年法庭將先行調查，若認徐生犯殺人罪，因是最輕本刑5年以上重罪，再依少事法再移送基隆地檢署，由檢察官偵查這起少年刑事案件。