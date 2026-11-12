國中生抄剪刀殺高中生 死者父母：盼司法保障被害人與家屬權益

新北市黃姓高三學生，遭同校學弟涉嫌持剪刀刺殺頸部死亡。黃生父母今發表聲明說，無論什麼判決都永遠無法填補失去獨子的巨大傷痛，期盼司法釐清責任，保障被害人與家屬權益，並希望這樣的悲劇，不再發生任何一個家庭。

黃姓學生今年9月24日放學搭車下山時，曾在車內與行凶的徐姓國三學生發生口角。下車後在瑞芳火車站附近的騎樓，又因排隊起口角。徐生在已收攤的大腸麵線攤看到一把剪刀，持剪刀刺中黃生的頸部。

案發後，黃生被送往基隆長庚醫院急救後轉入加護病房，醫師在昨天深夜宣告不治。檢察官今天下午前往醫院太平間相驗。徐生行凶後被捕，基隆地方法院少年法庭審理後裁定收容至今。

律師李惠暄今天代黃生家屬發表聲明，指經歷48天漫長煎熬的搶救，至愛的孩子終究因為傷勢過重離開他們，這是他們畢生無法承受的痛。他們至今仍然不敢相信，孩子只是跟平常一樣放學回家，卻在途中遭到素不相識的同校學弟，持剪刀刺傷頸部，從此天人永隔。

黃生的父母在聲明中說，只是一個日常不過的回家過程和（同校同學）互動，究竟為什麼會演變成這樣的殺機，他們永遠無法理解。

黃生的父母說，黃生是他們唯一的孩子，也是他們生命中珍貴的存在。事發以來，他們每天守候祈禱，期盼奇蹟能夠發生，但最終仍然沒有能把他留下來。接下來還有許多事情必須處理，希望能把僅有的心力留給孩子與家人，好好陪伴孩子走完人生最後一程。

黃生的父母將後續司法調查、審理程序，委任李惠暄擔任代理人，並說他們明白，無論司法最後做出什麼判決，都永遠無法填補他們失去獨子的巨大傷痛，但他們仍然期盼司法能夠查明事實，釐清責任，充分保障被害人與家屬的權益，給予公允的判決。

黃生的父母也向這一段時間，全力搶救孩子的基隆醫療團隊、孩子就讀的學校、新北市政府教育局、犯罪被害人保護協會，還有所有協助他們的朋友表達衷心感謝，「願這樣的悲劇不再發生任何一個家庭」。

李惠暄說，今天檢察官只是相驗，後續偵查的部分由少年法庭調查。對被害人家屬來說，徐生的行為就是殺人，就是故意殺人，沒有過失的問題。