寶林6死案「4人有罪1人無罪」 法官判決理由曝光

台北市信義區「寶林茶室」食安事件釀6死、27傷，依過失致死等罪起訴，台北地院依台北榮總鑑定、食品工業發展研究所鑑定人證述，認業者處理、遭丟棄的粿條含邦克列酸是致傷、致死的「原因食品」，判寶林負責人黎仿軒等4人有期徒刑4月到1年10月。

合議庭指出，2024年3月19日至24日33名被害人食用A13店以粿條製作的餐點後，均檢出邦克列酸，6人因中毒引發多重器官衰竭死亡、27人受傷，33人用餐及發病時間、潛伏期與臨床表現相符，監視器畫面也顯示粿條跨日未冷藏、混裝及重複使用塑膠袋。

再者，根據台北榮民總醫院鑑定、食品工業發展研究所模擬試驗及鑑定證人證述，均共同支持粿條為「原因食品」，胡清富於粿條丟棄、廚房清消前所採手部檢體及嗣後糞便檢體，均呈邦克列酸陽性，身上則未驗得病原菌，無證據證明胡為帶原者，反足佐證店內所處理、嗣後遭丟棄的粿條確含邦克列酸。

法官認為，黎仿軒明知粿條拆封後應冷藏，卻未將冷藏、標示、批次區隔、先進先出及防止交叉污染等流程制度化，也未完成教育訓練；營運經理出境後，更未設置替代監督機制。

周日豪是正職廚師並負責指導實習生，曾親自取用前一日未冷藏的粿條，並傳達少量粿條毋庸冷藏的錯誤作法，周雖自2024年3月18日起未再到店製餐，但先前形成的危險狀態仍由後續人員接續取用並經混裝延伸，因果關係未因周離店中斷。

至於阮氏明英雖為實習生、階層及決策權限較低，但實習逾半年，能獨自負責內場，阮明知未立即使用的食材應冷藏，卻接續取用跨日未冷藏粿條，另拆封新粿條後未冷藏、標示或向接班者交接。

代班廚師胡清富於全部被害人攝食期間負責內場及製餐，明知不清楚粿條拆封日期及塑膠袋是否清潔，仍持續跨日常溫保存、混裝及重複使用塑膠袋，使風險延續、擴大。

合議庭因此認為，4人分處制度管理、前期保存、交班及後期製餐、混裝等環節，各自過失均為傷亡結果的實質共同原因。

合議庭認為，寶林雖已與部分被害人或家屬成立消費爭議調解，不過，調解金是由台灣大食代餐飲公司、遠百信義分公司依保險契約給付，非由黎仿軒等以個人財產支付，衡酌案情有重大傷亡、4人的犯後態度、賠償及諒解情形，不依法減刑，不宣告緩刑。

對於全案唯一無罪被告王順德心證部分，合議庭認為，刑事責任應以實際職務為準，不能僅憑「店長」的職稱認定；證據顯示，王順德的工作偏重外場，不足以證明他有權決定或實際介入內場粿條的進貨、拆封、冷藏、批次區隔、混裝、報廢、交班，也不足證明王於案發前知悉並能控制粿條連日常溫保存及混裝的情形，判王無罪。