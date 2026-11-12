快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

寶林6死案「4人有罪1人無罪」 法官判決理由曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市信義區「寶林茶室食安事件釀6死、27傷，依過失致死等罪起訴，台北地院依台北榮總鑑定、食品工業發展研究所鑑定人證述，認業者處理、遭丟棄的粿條含邦克列酸是致傷、致死的「原因食品」，判寶林負責人黎仿軒等4人有期徒刑4月到1年10月。

合議庭指出，2024年3月19日至24日33名被害人食用A13店以粿條製作的餐點後，均檢出邦克列酸，6人因中毒引發多重器官衰竭死亡、27人受傷，33人用餐及發病時間、潛伏期與臨床表現相符，監視器畫面也顯示粿條跨日未冷藏、混裝及重複使用塑膠袋。

再者，根據台北榮民總醫院鑑定、食品工業發展研究所模擬試驗及鑑定證人證述，均共同支持粿條為「原因食品」，胡清富於粿條丟棄、廚房清消前所採手部檢體及嗣後糞便檢體，均呈邦克列酸陽性，身上則未驗得病原菌，無證據證明胡為帶原者，反足佐證店內所處理、嗣後遭丟棄的粿條確含邦克列酸。

法官認為，黎仿軒明知粿條拆封後應冷藏，卻未將冷藏、標示、批次區隔、先進先出及防止交叉污染等流程制度化，也未完成教育訓練；營運經理出境後，更未設置替代監督機制。

周日豪是正職廚師並負責指導實習生，曾親自取用前一日未冷藏的粿條，並傳達少量粿條毋庸冷藏的錯誤作法，周雖自2024年3月18日起未再到店製餐，但先前形成的危險狀態仍由後續人員接續取用並經混裝延伸，因果關係未因周離店中斷。

至於阮氏明英雖為實習生、階層及決策權限較低，但實習逾半年，能獨自負責內場，阮明知未立即使用的食材應冷藏，卻接續取用跨日未冷藏粿條，另拆封新粿條後未冷藏、標示或向接班者交接。

代班廚師胡清富於全部被害人攝食期間負責內場及製餐，明知不清楚粿條拆封日期及塑膠袋是否清潔，仍持續跨日常溫保存、混裝及重複使用塑膠袋，使風險延續、擴大。

合議庭因此認為，4人分處制度管理、前期保存、交班及後期製餐、混裝等環節，各自過失均為傷亡結果的實質共同原因。

合議庭認為，寶林雖已與部分被害人或家屬成立消費爭議調解，不過，調解金是由台灣大食代餐飲公司、遠百信義分公司依保險契約給付，非由黎仿軒等以個人財產支付，衡酌案情有重大傷亡、4人的犯後態度、賠償及諒解情形，不依法減刑，不宣告緩刑。

對於全案唯一無罪被告王順德心證部分，合議庭認為，刑事責任應以實際職務為準，不能僅憑「店長」的職稱認定；證據顯示，王順德的工作偏重外場，不足以證明他有權決定或實際介入內場粿條的進貨、拆封、冷藏、批次區隔、混裝、報廢、交班，也不足證明王於案發前知悉並能控制粿條連日常溫保存及混裝的情形，判王無罪。

2024年國內發生嚴重食物中毒案件，寶林茶室餐廳粿條遭汙染釀6死。聯合報系資料照
2024年國內發生嚴重食物中毒案件，寶林茶室餐廳粿條遭汙染釀6死。聯合報系資料照

法官 食安 邦克列酸 寶林茶室

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

寶林茶室案一審宣判　北檢：收到判決書後研議是否上訴

她去找沈伯洋聊食安！寶林茶室6死案…傷者嫌判太輕：下階段要洗腎

寶林茶室負責人判刑1年10月　被害人：實在太輕非常震驚

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

相關新聞

寶林6死案「4人有罪1人無罪」 法官判決理由曝光

台北市信義區「寶林茶室」食安事件釀6死、27傷，依過失致死等罪起訴，台北地院依台北榮總鑑定、食品工業發展研究所鑑定人證述，認業者處理、遭丟棄的粿條含邦克列酸是致傷、致死的「原因食品」，判寶林負責人黎仿軒等4人有期徒刑4月到1年10月。

男大生遭酒駕累犯撞死 家屬悲痛呼籲比照毒駕重罰

台南市永康區11月1日發生49歲廖姓男子第六度酒駕撞死19歲李姓男大生一案，國民黨立委鄭正鈐上午在立法院陪同受害者家屬舉行記者會。李姓男大生的姑姑與奶奶悲痛呼籲，政府應正視酒駕問題，提出酒駕罰則比照毒駕、視同蓄意殺人及落實事前防範等三項訴求。

9案毒品通緝犯又毒駕 警追9公里逮人身上搜出毒品

屏東縣潮州警分局員今天凌晨執行勤務時，發現31歲劉姓男子騎乘機車忽快忽慢、形跡可疑，示意攔停後劉男竟加速逃逸，還沿途違規。警方追了約9公里才順利將他制伏，經毒測呈陽性反應，劉嫌也是9起毒品案的通緝犯，依法逮捕歸案。

開車昏睡車道上 高雄男爭辯沒危害卻驗出毒駕

高雄張姓男子駕駛轎車停在車道，警方巡邏見狀，上前發現他手握方向盤昏睡。員警懷疑他毒駕，但他質疑「只是睡著，有什麼危害？」與警方爭執，後來經唾液篩檢果然呈陽性反應，依公共危險罪及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

新竹市今年7月發生震驚社會的樂器行命案，陽明交通大學美籍教授林詩淳涉嫌持戰術刀砍殺連襟、樂器行店長紀順銘致死。新竹地檢署今天偵查終結，查出林男因妻子家族資產及日常事務與紀男積怨，事先網購戰術刺刀，趁紀男與客戶交談結束後持刀攻擊，造成全身至少50處刀傷，依家庭暴力殺人罪嫌起訴。

高中生遭國中學弟刺頸亡 校長：師生悲慟、相信司法會有最公平判決

新北市某中學黃姓高中生遭徐姓國中學弟刺頸案，與死神拔河48天後宣告死亡。校長今上午受訪表示，對於這項沉痛的消息，全校師生深感無比的悲慟與遺憾，學校會持續陪伴家屬，走完最後一步，並給予家屬必要的協助；對於動手的學生，校長說，已進入司法程序，相信司法會給予最公平的判決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。