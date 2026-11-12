謝典霖涉賄及詐取公款遭延押2月 母親鄭汝芬研議抗告

彰化縣議會議長謝典霖涉賄選及詐取公款，檢方聲請延押2月獲准，謝典霖的母親鄭汝芬今天出面表示，兒子沒辦法出來她心情怎麼會好，將與律師研議提抗告。

台灣彰化地方檢察署偵辦謝典霖等議會餐敘涉賄選案，謝典霖及謝新隆9月17日遭聲請羈押禁見，謝典霖母親鄭汝芬以新台幣100萬元交保並限制住居。台灣彰化地方法院10日裁准謝新隆以1000萬元交保，並限制出境出海8個月、限制住居，且應每天向住所地警察局報到。

檢方認謝典霖另涉犯其他巧立名目詐取公款私用情節尚未釐清，聲請延押2個月。

彰化地院今天以謝典霖罪嫌仍屬重大，且否認犯行，將來尚有與相關共犯及證人交互詰問必要，有勾串之虞，並認其為彰化縣議會議長，對共犯及證人具高度影響力，若交保恐影響共犯及證人陳述，裁定謝典霖17日起延押2個月，並禁止接見通信。

鄭汝芬接受媒體聯訪表示，等待法官裁定的過程心情沉重，仍抱持希望，早上聽到延押訊息後，「就像整個石頭把我盪到最谷底」，兒子沒辦法出來她心情怎麼會好，將與律師研議提抗告，家人會努力爭取。

針對外界關心謝典霖議員及議長選舉，彰化縣議會表示，如當選議員，根據「宣誓條例」規定，未能於12月25日宣誓，仍具議員當選人資格，於羈押原因消滅後，應另定日期補宣誓程序；依「地方制度法」、「地方立法機關組織準則」等規定，須先依法完成議員宣誓就職，才能以議員身分參與當日正副議長互選。