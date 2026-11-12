9案毒品通緝犯又毒駕 警追9公里逮人身上搜出毒品

屏東縣潮州警分局員今天凌晨執行勤務時，發現31歲劉姓男子騎乘機車忽快忽慢、形跡可疑，示意攔停後劉男竟加速逃逸，還沿途違規。警方追了約9公里才順利將他制伏，經毒測呈陽性反應，劉嫌也是9起毒品案的通緝犯，依法逮捕歸案。

分局員警今天凌晨1時許執行勤務，在潮州鎮光華路段停等紅燈時，從後照鏡見31歲劉姓男子騎乘機車忽快忽慢、形跡可疑，立即示意攔停。沒想到劉男竟加速逃逸，沿途以蛇行、闖紅燈等危險方式行駛，為防止造成其他用路人生命安全，出動警力在太平路段將劉嫌攔停並強制離車，將他制伏。

警方在劉嫌身上查獲第一級毒品依託咪酯煙彈，經唾液快篩呈現二級毒品甲基安非他命毒品陽性反應，訊後依涉嫌違反毒品案、公共危險案，移送屏東地檢署偵辦。警方也查出，劉嫌為涉及9案毒品案件之通緝犯，依法逮捕歸案。

另外逃跑過程中，劉嫌也2次紅燈右轉、2次未依規定使用方向燈、2次闖紅燈，1次在多車道不依規定駕車，警方也開出合計8100元的交通罰單。

31歲劉姓男子騎乘機車忽快忽慢、形跡可疑，示意攔停劉男加速逃逸還沿途違規，警方追了約9公里將他制伏。圖／警方提供，

31歲劉姓男子騎乘機車忽快忽慢、形跡可疑，示意攔停劉男加速逃逸還沿途違規，警方追了約9公里將他制伏。圖／警方提供，

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