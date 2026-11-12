開車昏睡車道上 高雄男爭辯沒危害卻驗出毒駕

高雄張姓男子駕駛轎車停在車道，警方巡邏見狀，上前發現他手握方向盤昏睡。員警懷疑他毒駕，但他質疑「只是睡著，有什麼危害？」與警方爭執，後來經唾液篩檢果然呈陽性反應，依公共危險罪及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

前鎮警分局表示，11月10日中午12時15分，員警巡邏經過前鎮區和平二路與二聖一路口，發現張姓男子（43歲）駕駛白色轎車停在車道上，綠燈亮起仍遲遲不動。員警上前查看，竟見他在駕駛座昏睡，立即開啟車門叫醒他。

員警察覺張男精神不濟、疑有毒駕，張男堅稱「我只是睡著，這樣有什麼危害？」反覆質疑警方為何要唾液快篩。員警指他停車在路上可能造成危害。雙方爭辯中，張男直接坦承他有用過毒品，才同意接受唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應。

警方表示依法要扣車，張男轉而求情不要扣車。員警明確告知，已經實施毒駕新制，無法通融，依公共危險罪及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。另依違反道路交通管理處罰條例舉發，最可處15萬元罰鍰，並沒入轎車。

張姓男子（左）開車昏睡車道上，經唾液篩檢出安非他命反應。記者林保光／翻攝

張姓男子（左）開車昏睡車道上，經唾液篩檢出安非他命反應。記者林保光／翻攝

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