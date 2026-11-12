高中生遭國中學弟刺頸亡 校長：師生悲慟、相信司法會有最公平判決

新北市某中學黃姓高中生遭徐姓國中學弟刺頸案，與死神拔河48天後宣告死亡。校長今上午受訪表示，對於這項沉痛的消息，全校師生深感無比的悲慟與遺憾，學校會持續陪伴家屬，走完最後一步，並給予家屬必要的協助；對於動手的學生，校長說，已進入司法程序，相信司法會給予最公平的判決。

新北市某中學14歲國三徐姓少年與同校學長17歲高三黃姓少年，9月24日先後在客運公車及瑞芳一間飲料店兩度口角衝突，徐持騎樓麵店攤架上剪刀猛刺黃頸部大動脈一刀，黃一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復，開刀手術後仍有生命危險，與死神搶命，經搶救一個多月，黃姓少年昨晚10時於加護病房者搶救無效，宣告死亡。全案改朝過失致死罪偵辦。

學校指出，9月24日放學後於校外發生的學生傷害事件，黃姓同學經送醫全力搶救後，仍不幸於11日辭世。對於這項沉痛的消息，全校師生深感無比的悲慟與遺憾。

對於黃同學的離世，學校團隊將持續積極陪伴黃生家屬度過最艱難的時刻，並將協同市府相關單位，提供後續一切必要協助。

學校表示，目前全案已交由警方與司法機關進一步調查釐清，校方將全力配合檢警辦案。同時，面對此一重大悲劇，學校已立即啟動校園危機處理與悲傷輔導機制，針對相關班級與師生展開全面的心理輔導與生命教育，全力安定校園情緒。

校方說，再次對黃同學的逝世表達最深切的哀悼，將傾全力給予家長最大的支持，並陪伴全校師生共同度過這個哀痛的時刻。