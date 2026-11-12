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高三生遭學弟刺傷搶救月餘不治 新北教育局表哀悼全力協助後續調查

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

新北市某中學14歲國三徐姓少年與同校學長17歲高三黃姓少年，9月24日先後在客運公車及瑞芳一間飲料店口角衝突，徐持騎樓麵店攤架上剪刀猛刺黃頸部大動脈一刀，黃送醫搶救1個多月，黃姓少年昨晚仍死亡。新北教育局今表示，深切哀悼學生離世將持續關懷陪伴家屬，另全力配合司法調查持續提供校園心理支持，及全力配合司法調查持續提供校園心理支持。

新北教育局今說明，對於學生經持續救治仍不幸離世，教育局深感悲痛與不捨，並向家屬表達最深切的哀悼。事發以來，教育局與學校持續關懷、陪伴家屬，協助處理相關事宜，並結合犯罪被害人保護協會等相關單位，依家屬需求提供法律諮詢及後續必要協助。

教育局表示，此案已進入司法程序，教育局及學校將全力配合警政及司法機關調查，釐清事件經過及相關責任。同時，教育局已責請學校持續關注師生情緒與學習狀況，提供必要的心理支持與輔導，維護校園學習環境穩定。

教育局指出，守護學生安全是教育最基本的責任，此案已召開「重大兒少事件暨高風險兒少跨網絡精進研討會議」，檢視高風險學生辨識、輔導介入及跨單位合作機制，並邀集專家深入研議，彙整具體建議提報中央。

另針對學生在校出現嚴重情緒失控、持續干擾或攻擊行為等高風險情形，建議中央研議更具約束力的學生輔導介入及家長配合機制，讓中央與地方共同完善相關制度、法規及安全防護措施，學生安全沒有妥協空間，教育局將持續強化風險預防與應變，全力防止類似憾事再次發生。

高三生遭學弟刺傷搶救月餘不治，新北教育局深表哀悼全力協助後續調查。聯合報系資料照
高三生遭學弟刺傷搶救月餘不治，新北教育局深表哀悼全力協助後續調查。聯合報系資料照

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